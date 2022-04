Medvedev e co. esclusi da Wimbledon?

Niente Wimbledon per Medvedev? Getty

Gli organizzatori di Wimbledon avrebbero deciso di bandire i tennisti e le tenniste russe dal torneo a causa dell'invasione della Russia in Ucraina.

L'invasione russa in Ucraina torna di prepotenza anche nel mondo dello sport. Stando a diversi media britannici, gli organizzatori di Wimbledon avrebbero preso la decisione di bandire dallo Slam di quest'anno i giocatori russi e bielorussi.

La scelta, la cui ufficializzazione dovrebbe giungere a metà maggio, vorrebbe dire che al torneo non potrebbero prendere il via alcuni dei big mondiali come Daniil Medvedev (ATP 2) e Andrey Rublev (8) in campo maschile e come Aryna Sabalenka (WTA 4), Anastasia Pavlyuchenkova (15) e Victoria Azarenka (18) in quello femminile.

Il Cremlino ha già detto che una decisione del genere sarebbe «inaccettabile».

Il Roland Garros tace

Con gli Australian Open alle spalle, il torneo è andato in scena lo scorso mese di gennaio ed ha visto Rafael Nadal trionfare dopo una clamorosa rimonta nella finale proprio contro Daniil Medvedev, il prossimo appuntamento del Grande Slam è a Parigi dal 22 maggio al 5 giugno. Al contrario di quello che sembra succederà a Wimbledon qualche mese più tardi, al momento il Roland Garros non ha preso alcuna posizione nei confronti dei giocatori russi e bielorussi.

I tornei del Grande Slam sono indipendenti

Che gli atleti russi e bielorussi possano essere sanzionati più duramente dagli organizzatori britannici che dall'ATP e dalla WTA, che vieta agli atleti russi e bielorussi di giocare sotto le loro bandiere nazionali, non è una vera sorpresa. Tutti i tornei del Grande Slam infatti sono indipendenti dall'ATP e dalla WTA. Al contrario sono organizzati dalla Federazione Internazionale di Tennis (ITF) e gestiti da organizzatori privati. Pertanto, sono anche autorizzati a decidere e mettere in atto le loro regole e i loro regolamenti.