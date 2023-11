Robert Federer in un'immagine del 2019. KEYSTONE

Dopo il ritiro di Roger Federer, suo padre Robert si sta godendo il tempo con la famiglia, pur continuando a interessarsi al tennis e a lavorare per il figlio.

Hai fretta? blue News riassume per te Roger Federer si è ritirato a settembre del 2022.

Robert Federer, suo padre, continua a curare i contatti del campionissimo di Basilea con i fan, che sono ancora tantissimi.

Il 77enne ammette di sentire la mancanza dei tanti viaggi, ma apprezza molto il tempo che può trascorrere con i nipotini. Mostra di più

Suo figlio Roger si è ritirato dai grandi palcoscenici del tennis poco più di un anno fa, lui, Robert, ha seguito molto da vicino la sua carriera, lavorando anche per la Fondazione Roger Federer in passato. E oggi?

Il 77enne ha concesso un'intervista al «Blick», in cui ha parlato della sua vita oggi, dopo il ritiro del figlio.

«Mi mancano i tanti viaggi»

«Viaggio molto meno di prima, e mi manca», dice il signor Federer, il quale era solito andare a tutti i tornei del Grande Slam e Indian Wells.

Robert e Lynette Federer giocavano volentieri a golf, tra una partita e l'altra del figlio. Quest'anno ha comunque accompagnato Roger ad Halle e Wimbledon, e più recentemente è stato con lui per un servizio fotografico nella regione dello Champagne, in Francia.

Robert Federer, in compagnia dell'allora fidanzata del figlio Roger, Mirka Vavrinec, in occasione del torneo di Gstaad, nel 2004. KEYSTONE

«Il mio giocatore preferito oggi è Ben Shelton»

Ma nella vita del quasi ottantenne c'è ancora tanto tennis, come ammette lui stesso: segue ancora le vicende di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e di altri. È interessato a vedere come sarà il ritorno di Rafael Nadal, amico di suo figlio.

Inoltre, non tradisce la sua simpatia per la stella nascente del tennis maschile statunitense, Ben Shelton: «Wow, è proprio bello guardarlo. Sono un suo grande fan. È il mio nuovo giocatore preferito».

Robert Federer ammette inoltre che l'americano è gestito dall'agenzia di «TEAM8», di proprietà del figlio Roger.

Nonostante ciò, elogia l'ambiente che fa da contorno a Shelton. Per lui è altrettanto importante quando valuta un giocatore: «Mi interessa sempre il comportamento dei genitori».

Un occhio di riguardo lo ha anche per i giocatori svizzeri: «Ho letto che Belinda Bencic è incinta: è una bella notizia! Sono felice per lei». La tennista svizzera numero 1 sarà fuori dai giochi per un po', ma ciò non lo preoccupa: «Ci sono abbastanza esempi per dimostrare che si può tornare, ed essere ancora molto competitivi».

Il contatto con i fan, il piacere di stare con i nipoti

Un'occupazione che il papà del tennista più popolare di sempre riveste da anni riguarda la gestione del contatto con i tantissimi fan del figlio.

«Gestisco ancora un'enorme quantità di posta dei fan. Si potrebbe pensare che questo diminuisca dopo il ritiro. Ma non è così».

Il compito gli piace, ma oggi la «cosa più importante» per lui è «passare del tempo con i nipoti». A volte si fa una gita con i gemelli tredicenni della figlia Diana, altre volte con i quattro gemelli del figlio Roger: Myla Rose e Charlene Riva (14 anni) e Leo e Lenny (9 anni).

Robert Federer (con il cappellino blu a sinistra), tiene in braccio uno dei due gemelli maschi di Roger, durante una partita disputata a Wimbledon nel 2019. IMAGO/USA TODAY Network

«Ci piace portare i nipoti in montagna. In Appenzello o a Valbella, nel Canton Grigioni», dove i Federer possiedono un'abitazione.

Anche Robert Federer tiene d'occhio le figure svizzere.