Roger Federer presto commentatore? Keystone

Diverse emittenti televisive stanno facendo la corte a Roger Federer. Tuttavia, sembra che il basilese non abbia intenzione di rientrare nel mondo del tennis come esperto o commentatore già nel 2023.

Poco più di una settimana fa, Roger Federer aveva risposto alle domande ricevute dai suoi follower di Twitter. Il Maestro ha rivelato qual è stata la sua partita preferita giocata contro Rafael Nadal, e che a volte guarda video di se stesso su YouTube prima di andare a dormire.

Alla domanda se avesse intenzione di commentare partite di tennis in TV, l'ex stella del tennis mondiale ha dichiarato che al momento non ha piani per iniziare la carriera di esperto già nel corso di quest'anno.

Da tempo si specula sul fatto che una volta lasciata la racchetta Federer potesse prendere il microfono. La «BBC» sembravava essere in Pole Position per ingaggiare il renano, come pochi mesi fa aveva riferito il quotidiano britannico «Telegraph». Si ipotizzava che lo svizzero avrebbe svolto un ruolo "ibrido" come commentatore ed esperto durante il torneo di Wimbledon. Tuttavia, i piani sembrano essere saltati, così come la collaborazione con il canale televisivo statunitense ESPN.

Recentemente, Federer è stato avvistato come spettatore in vari eventi sportivi. All'inizio di maggio ha visitato il Gran Premio di Formula 1 di Miami con la sua famiglia, mentre lo scorso fine settimana era presente per il finale di stagione della Super League al San Giacomo, la casa del suo amato FC Basilea.

🐐 Just got visited by the GOAT 😍



Em Fabi si Gsicht seit alles 🤩#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive pic.twitter.com/mY1Tum6YkF — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) May 29, 2023

Anche la SRG SSR aspetta Federer

Nel frattempo, i tifosi svizzeri di tennis sperano in una collaborazione tra la SRF - forse anche RTS e RSI - e Roger Federer, ma anche in questo caso sembra che bisognerà aspettare. Secondo quanto dichiarato da «SRF Sport», non hanno ancora ricevuto una risposta da Federer sul perché non ha ancora deciso di lanciarsi in un'avventura sul piccolo schermo.

Al momento non ci sono quindi negoziati in corso con l'ex numero 1 al mondo, anche se l'interesse da parte della SRF è sicuramente presente: «Ogni emittente televisiva del mondo sarebbe felice di avere Roger Federer come esperto di tennis, e per noi, come servizio pubblico della Svizzera, sarebbe particolarmente significativo».

Il coinvolgimento di Federer sarebbe una questione di denaro? «I nostri esperti vengono pagati per ogni apparizione, ma le nostre risorse finanziarie sono chiaramente limitate», ha spiegato la SRF.

In doppio con Martina Hingis?

Dal punto di vista della SRF, l'emittente svizzero tedesco al momento può contare su un grande nome al tavolo dei commentatori: si tratta di Martina Hingis, ingaggiata per la prima volta agli attuali Roland Garros.

Forse in futuro il sogno di un doppio Martina Hingis e Roger Federer si realizzerà. A Rio 2016, durante le Olimpiadi, i due avrebbero dovuto giocare insieme nel doppio misto, ma Federer aveva dovuto ritirarsi a causa di problemi al ginocchio.

Per i tifosi svizzeri di tennis sarebbe un sogno rivederli insieme, stavolta come esperti o commentatori. In ogni caso, allo stato attuale, sembra che molto probabilmente ciò non accadrà prima del 2024.