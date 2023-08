Iga Swiatek si allena con metodi Imago

Iga Swiatek sta attualmente svolgendo allenamenti in condizioni particolarmente rigide. Ma cosa si nasconde dietro questo strano metodo di giocare con la bocca coperta?

Hai fretta? blue News riassume per te Gli appassionati di tennis si chiedono perché Iga Swiatek si stia allenando con la bocca tappata dal nastro adesivo.

Alcuni sospettano che voglia promuovere la respirazione attraverso il naso o simulare allenamenti in altitudine per aumentare la capacità polmonare.

Anche altri tennisti, come Novak Djokovic, stanno sperimentando metodi di allenamento insoliti, come per esempio con l'utilizzo di un disco di metallo. Mostra di più

Al primo momento, si potrebbe pensare che le strane pratiche di allenamento di Iga Swiatek abbiano un background politico. Attualmente la numero uno del mondo si sta allenando a Montréal, dove viene giocato il Canada Open, con la bocca "tappata".

Una protesta silenziosa contro la censura? O forse una misura cautelativa contro le eccessive parolacce? Anche molti dei suoi fan sono rimasti perplessi davanti a queste immagini. Tuttavia, molti esperti concordano sul fatto che l'utilizzo del nastro adesivo nasca da motivazioni sportive.

Si dice, ad esempio, che la polacca voglia aumentare la respirazione attraverso il naso anziché tramite la bocca. Altri sostengono che stia simulando un allenamento in quota, che favorisce la capacità polmonare rendendo il fisico più performante e resistente.

Novak Djokovic con il disco metallico e il patch durante la finale di Wimbledon. Twitter

Il tentativo di Djokovic con il disco metallico

Questa motivazione sembra comprensibile. Anche perché di recente Iga Swiatek non è stata coinvolta in questioni politiche. A livello sportivo all'ultimo torneo di Wimbledon la polacca è uscita di scena ai quarti di finale.

Swiatek non è l'unica tennista professionista che sperimenta metodi di allenamento esotici. Di recente, anche un disco metallico sulla petto di Novak Djokovic ha fatto discutere. Secondo il produttore italiano Tao Technologies, si tratta di un «dispositivo nanotecnologico che trasforma il calore del corpo in luce, che viene poi inviata al sistema nervoso. Il corpo ritrova così l'equilibrio. Inoltre con l'utilizzo di un patch (una sorta di cerotto ndr,) migliorano le prestazioni sportive e la concentrazione».

Nonostante ciò, Djokovic non è riuscito a vincere a Wimbledon. Forse Swiatek avrà più fortuna con il suo nuovo metodo in vista della difesa del titolo a New York. Gli US Open iniziano il prossimo 28 agosto.

Nel frattempo al debutto del torneo canadese la Swiatek ha sconfitto Karolina Pliskova in due set col punteggio di 7-6 6-2.