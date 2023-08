Rafa Nadal prima del calcio d'inzio della sfida di La Liga tra Real madrid e Espanyol, il 30 aprile 2022. KEYSTONE

A 76 anni Florentino Perez non molla ancora la presidenza, ma sta pensando a chi trasferirla il giorno che lascerà le redini del Real Madrid. Emilio Butragueno sembra essere l'erede naturale, ma Florentino sbava per Rafa Nadal.

Hai fretta? blue News riassume per te La superstar del tennis Rafael Nadal succederà a Florentino Pérez come presidente del Real Madrid?

Almeno questa è l'idea concreta dell'attuale presidente, come riporta il quotidiano spagnolo «Sport».

Nadal è un ardente sostenitore del Real e ha spesso assistito alle partite casalinghe al Bernabeu. In passato ha accarezzato l'idea di diventare un giorno presidente. Mostra di più

Febbraio 2017. Parlando al quotidiano spagnolo «El Mundo», Rafa Nadal aveva espresso la sua intenzione di guidare un giorno il club per cui ha tifato fin da ragazzo: «Se mi chiedete se mi piacerebbe, certo che mi piacerebbe, perché no? Ma ora stiamo molto bene così come siamo. Abbiamo un grande presidente e in questo momento non credo che il Real Madrid abbia bisogno di me, ma non si sa mai cosa può succedere in futuro. Non è una questione che posso sollevare oggi».

Rafa in posa assieme a Raul e Ronaldo. KEYSTONE

Agosto 2023. Il Real Madrid ha rilasciato un comunicato in cui risponde alle voci che alcuni media hanno diffuso circa la possibile partenza di Perez dalla presidenza del club.

«In risposta alle voci apparse su alcuni social network che sostengono che il presidente Florentino Pérez starebbe pensando di lasciare la presidenza del club, il Real Madrid desidera affermare che queste voci sono categoricamente false e sono il risultato di alcuni interessi che non hanno nulla a che fare con la realtà», ha dichiarato il club nel suo comunicato.

Ma Florentino Perez ha 76 anni, e dopo aver vinto ben 57 trofei con il Real Madrid, gli resta un compito importante da assolvere: dare forma alla nuova struttura dirigenziale del club il giorno in cui deciderà di lasciare la società. L'idea dell'uomo d'affari è sempre stata quella di lasciare la presidenza a una figura con un carattere più rappresentativo che esecutivo.

Emilio Butragueño, il predestinato

Emilio Butragueño, ex attaccante di grande valore del Real Madrid, è l'attuale direttore delle relazioni istituzionali del club, il volto più riconoscibile del club, un volto amichevole che parla anche l'inglese con naturalezza dopo aver studiato negli Stati Uniti.

Rafael Nadal, il desiderato

Sebbene Butragueño si trovi in una posizione privilegiata nella linea di successione del club, il sogno di Pérez è quello di far sedere Rafael Nadal sulla poltrona presidenziale del Real Madrid. Il tennista spagnolo è un madridista dichiarato e non ha nascosto di essere sedotto dall'idea quando appenderà la racchetta al chiodo. I tempi dei due sembrano combaciare.

Nadal è una figura universale e per Florentino «il miglior ambasciatore possibile del Real Madrid e dei suoi valori». Rafa avrebbe comunque una posizione più onoraria, lasciando la parte dirigenziale ad altre persone che lavorano nel club e che continueranno a farlo anche quando Florentino Pérez partirà.