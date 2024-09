Roger Federer dice la sua sul ritiro dell'amico Rafael Nadal. Keystone

Roger Federer consiglia all'amico ed ex rivale di sempre Rafael Nadal di non rimandare all'infinito la fine della sua carriera.

fon fon

Hai fretta? blue News riassume per te Roger Federer ha parlato della possibile fine della carriera di Rafael Nadal, sottolineando come sia importante prendere una decisione senza aspettare troppo.

Il maiorchino ha rinunciato a partecipare alla Laver Cup di Berlino, dichiarando di non sentirsi pronto fisicamente per tornare in campo.

L'ex tennista svizzero ha espresso curiosità riguardo ai prossimi passi dello spagnolo, che non gioca partite ufficiali dalle Olimpiadi di Parigi, dove ha perso al secondo turno in singolare e ai quarti nel doppio insieme ad Alcaraz. Mostra di più

A margine della Laver Cup, che quest'anno andrà in scena a Berlino dal 20 al 22 settembre, Roger Federer ha rilasciato un'intervista all'agenzia di stampa tedesca DPA parlando della fine della carriera dell'amico ed ex avversario Rafael Nadal.

«Il tempo ti logora. Alla fine, potrebbe essere utile prendere una decisione a un certo punto. Senza aspettare troppo tempo. E una volta che è finita, ci si può rilassare di nuovo e dire: "Oh, per fortuna niente più allenamenti, per fortuna niente più partite"», ha commentato l'ex tennista di Basilea, il quale sa decisamente di cosa parla avendo messo fine alla sua gloriosa carriera nel 2022, proprio in questo periodo dell'anno.

Nadal ha dovuto annullare ancora una volta la sua partecipazione alla Laver Cup. Non si sa se il motivo della sua assenza nella capitale tedesca sia un altro infortunio o "solamente" uno stato di forma non ottimale.

«Speravo che in qualche modo riuscisse a giocare una partita alla fine. Ma ha semplicemente detto che preferiva non farlo, che non può e non si sente pronto», ha riferito in merito lo stesso Federer.

Il 43enne attende con grande curiosità le prossime settimane e i prossimi mesi di Nadal: «Ma sembra che stia bene. Penso che debba solo decidere cosa fare una volta che smette, credo che sono questi i pensieri che lo attanagliano in questo momento».

Il tennista iberico dalle Olimpiadi parigine non è più entrato in campo per delle sfide ufficiali.

Le sua ultime apparizioni, appunto a Parigi, risalgono al 29 e 31 luglio. Prima era stato sconfitto al secondo turno da Novak Djokovic e due giorni dopo si era arreso in coppia con Carlos Alcaraz ai quarti di finale del torneo di doppio contro gli specialisti statunitensi Rajeev Ram e Austin Krajicek.