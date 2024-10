Belinda Bencic riparte bene. Keystone

Dopo poco più di un anno di pausa la tennista sangallese è ripartita con un successo.

Bella proprio come il nome di sua figlia. Al rientro dopo 13 mesi di assenza dai campi da tennis per via della maternità, Belinda Bencic ha fornito per l'appunto una bella prova, che le ha permesso di superare la russa Julia Avdeeva (WTA 238) con un secco 6-3 6-1.

Apparsa in discrete condizioni atletiche, la 27enne sangallese si è ben presto mostrata superiore alla sua avversaria, che ha avuto un unico sussulto quando ha centrato il controbreak del 3-3 nel primo set.

Negli ottavi del torneo ITF W75 di Amburgo la rossocrociata se la vedrà con la finlandese Anastasia Kulikova (296).

