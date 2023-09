Coppa Davis, Stan è arrabbiato: «Grazie Gerard Piqué per le tribune vuote»

Stan Wawrinka KEYSTONE

La Svizzera di Coppa Davis ha perso la sfida contro la Francia. Wawrinka, sconfitto in singolare e in doppio, ha criticato gli organizzatori, in quanto a Manchester i tifosi sugli spalti erano davvero pochi. Per Stan e compagni vi è ancora la possibilità di qualificarsi per i quarti di finale.

Hai fretta? blue News riassume per te In Coppa Davis a Manchester, la Svizzera ha perso contro la Francia per 3:0.

Wawrinka, Stricker e Hüsler hanno perso i due singoli e il doppio contro i rivali transalpini.

Stan Wawrinka ha criticato l'organizzazione della Coppa Davis, e Gerard Piqué , postando un video dello stadio quasi deserto.

L'ex giocatore del Barcellona ha risposto all'elvetico assicurando che la scorsa edizione era stata un successo.

Nonostante ciò, l'azienda dell'ex marito di Shaqira, la Kosmos, si è ritirata dall'organizzazione dopo soli cinque anni. Mostra di più

L'edizione di quest'anno della Coppa Davis è iniziata con una doppia sconfitta per la Svizzera e per Stan Wawrinka, contro la Francia.

Sia Dominic Stricker che Stan - i due hanno brillato ai recenti US Open - hanno perso la loro sfida nel singolare. Il 38enne ha perso anche nel doppio, in campo con Marc-Andrea Hüsler.

Solo Stricker è riuscito a vincere un set nel suo match contro Adrien Mannarino.

Marc-Andrea Husler (in rosso a destra) e Stan Wawrinka, in campo a Manchester

È vero che sono passati i tempi in cui la Svizzera annoverava il numero 1 al mondo, Roger Federer, e il numero 3, Stan Wawrinka, ma sugli spalti di Manchester c'erano soprattutto sedie vuote.

La critica di Stan: «Grazie a Gerard Piqué e all'ITF»

Situazione che ha spinto Wawrinka a criticare gli organizzatori senza mezzi termini. «Grazie a Gerard Piqué e all'ITF», ha scritto su X (ex Twitter) in un video che mostra le tantissime sedie vuote. Stan ha anche aggiunto un'emoji arrabbiata.

Piqué e la sua avventura nella Coppa Davis: un dubbio successo

Il gruppo di investimento «Kosmos», dell'ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué, aveva assunto l'organizzazione della Coppa Davis nel 2018, rivoluzionandone la modalità.

Invece di continuare a giocare il torneo esclusivamente con un sistema a eliminazione diretta, è stata introdotta una fase a gironi - sulla scia del calcio.

16 squadre, suddivise in quattro gruppi, giocano per assicurarsi un posto nei quarti di finale. Tutte le partite di un gruppo si giocano nella stessa città, quindi, a differenza del passato, non sempre gli incontri si svolgono nel Paese di una delle due nazionali contendenti.

Nonostante l'opposizione del mondo del tennis, la Federazione Internazionale di Tennis (ITF) non si era opposta a queste innovazioni.

Nel caso della sfida tra Svizzera e Francia, erano solo pochi e sparuti i tifosi presenti a Manchester. Un netto contrasto con gli stadi gremiti del 2014, ad esempio, quando la Svizzera trionfò in Coppa Davis grazie a Wawrinka e Federer, quando batté proprio i francesi nella finale di Villeneuve-d'Ascq.

La risposta di Gerard Piqué ha fatto ridere Wawrinka

Piqué, chiamato in causa, non ha tardato a rispondere, sottolineando i dati di affluenza dello scorso anno: 113'2698 spettatori presenti durante la fase a gruppi.

Wawrinka si è detto divertito dalla risposta dello spagnolo: «Almeno mi ha fatto ridere dopo una brutta giornata in campo!». Ma il vodese, non ha dimenticato di avere il dente avvelenato: «Sarebbe bello capire perché l'accordo di 25 anni è stato interrotto dopo soli cinque anni, visto si trattava di un così grande successo».

X

Coppa Davis di nuovo nelle mani della ITF

Infatti, l'ITF ha annunciato la separazione da «Kosmos» all'inizio dell'anno, riprendendo il pieno controllo della Coppa Davis. Originariamente, il contratto, costato alla società di Piqué tre miliardi di dollari, aveva una durata di 25 anni.

Ma Wawrinka non è stato l'unico tennista, o ex, ad esprimere il proprio disappunto sulle modifiche apportate alla Coppa Davis. L'americano Mardy Fish, per esempio, un tempo numero 7 del mondo e capitano della squadra statunitense, aveva così ha riassunto la situazione: «Hanno ucciso la Coppa Davis».

La Svizzera può ancora qualificarsi

Intanto, nonostante la sconfitta per 3-0 contro la Francia, la squadra guidata da Wawrinka e Stricker ha ancora la possibilità di qualificarsi per i quarti di finale, dovendo ancora giocare contro l'Australia e la Gran Bretagna.