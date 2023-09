Jelena Ostapenko (sinistra) saluta Iga Swiatek KEYSTONE

Oga Swaitek (WTA 1) ha perso in un sol colpo la possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno agli US Open ed il numero uno del ranking mondiale. Novak Djokovic (ATP 2) ha invece avuto vita facile con Borna Gojo (105), superandolo per 6-2 7-5 6-4.

La 22enne polacca ha sbattuto ancora una volta contro Jelena Ostapenko (20), sua vera bestia nera, che si è imposta in rimonta per 3-6 6-3 6-1.

La lettone, che negli scontri diretti conduce con un sorprendente 4-0, ha prodotto un grande tennis a dimostrazione che il trionfo al Roland Garros nel 2017 non è stato frutto del caso.

Djokovic avanti senza patemi

Dalla numero uno femminile, che da lunedì sarà Aryna Sabalenka, al futuro numero uno in campo maschile, Novak Djokovic (ATP 2) ha avuto vita facile con Borna Gojo (105).

Il serbo ha risolto la pratica contro il croato in poco meno di 2h30', imponnendosi con il punteggio di 6-2 7-5 6-4.