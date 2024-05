Rafael Nadal è stato eliminato. Imago

Alla sua 19esima apparizione, Rafael Nadal è stato sconfitto per la prima volta al debutto degli Open di Francia. Il 14 volte campione del torneo parigino ha perso contro il numero 4 del mondo Alexander Zverev per 3-6 6-7 3-6 in poco più di tre ore di gioco.

Zverev (ATP 4) ha forse messo il punto finale alla meravigliosa favola di Nadal (275) al Roland Garros. Il tedesco ha infatti eliminato lo spagnolo al primo turno con il punteggio di 6-3 7-6 (7/5) 6-3 dopo oltre 3 ore.

Per il 37enne maiorchino, che dovrebbe appendere la racchetta al chiodo al termine della stagione, questa è solo la 5a volta in 19 partecipazioni che non alzerà il trofeo.

Il precedente peggior risultato dell’iberico risaliva al 2016 (forfait al terzo turno). Sulla terra rossa parigina questa è solo la quarta sconfitta sul campo a fronte di ben 112 successi.

