Le medaglie delle Olimpiadi 2024 si sono deteriorate rapidamente, portando un centinaio di atleti a restituirle. Scopriamo le cause di questo problema.

Igor Sertori

Secondo «10 News» le medaglie delle Olimpiadi 2024, assegnate solo pochi mesi fa a Parigi, stanno già mostrando segni di deterioramento.

Questo avrebbe portato circa 100 atleti a restituire i loro premi, sollevando una questione che ha attirato l'attenzione pubblica.

Il primo a far emergere la situazione è stato lo skater Nyjah Huston, il quale ha condiviso la sua esperienza sui social media, lamentandosi delle condizioni della sua medaglia di bronzo.

«La medaglia sembra che sia andata in guerra. Queste medaglie olimpiche sono fantastiche quando sono nuove, ma dopo averla lasciata sul mio petto sudato per un po’ e dopo averla fatta indossare ai miei amici nel fine settimana… A quanto pare non sono di alta qualità, come potreste pensare. Anche la parte davanti inizia a scheggiarsi. Forse dovreste migliorare la qualità», ha scritto lo statunitense.

Anche i nuotatori francesi Clement Secchi e Yohann Ndoye-Brouard hanno mostrato le condizioni compromesse delle loro medaglie di bronzo.

Bronzo particolarmente suscettibile all'aria e all'umidità

Secondo «10 News», gli esperti attribuiscono il deterioramento a due fattori principali: la mancanza di un componente chimico specifico e la di tempo per effettuare dei test adeguati.

Le medaglie di bronzo, composte da rame, zinco e stagno, sono particolarmente suscettibili all'ossidazione quando esposte all'aria e all'umidità.

Licenziamenti e sostituzioni

La stampa francese riporta del licenziamento di alcuni dirigenti della Zecca di Stato, responsabile della produzione delle medaglie.

«La Monnaie de Paris ha preso molto sul serio la questione delle medaglie danneggiate sin dalle prime richieste di scambio in agosto e ha mobilitato i suoi team interni», ha dichiarato la zecca francese all'«AP».

Sempre contattati da «AP», il Comitato Olimpico Francese e il CIO non hanno voluto però rivelare le cifre. In totale, la zecca francese ha prodotto 5'084 medaglie per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi.

La Monnaie de Paris sostituirà tutte le medaglie danneggiate su richiesta degli atleti nel primo trimestre del 2025.

Il loro design era stato creato dalla casa parigina di gioielli «Chaumet»: in ogni medaglia d'oro, d'argento e di bronzo è stato incastonato un pezzo di ferro esagonale e levigato preso dall'iconica Torre Eiffel.

