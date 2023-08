Jennifer Lopez arbore le sac le plus cher du monde

Jennifer Lopez fait parler d’elle en matière de tenue. La raison en est son sac à main hors de prix. Et ce n'est pas une question de jalousie.

Une banale promenade de week-end avec des enfants. Sauf qu'il s'agit ici de Jennifer Lopez qui a été photographiée avec ses jumeaux de 15 ans, Emme et Max, lors d'un déjeuner à Beverly Hills. Ensuite, les trois ont eu droit à des glaces en gobelet à emporter et à une foule de paparazzi qui se sont fait un plaisir de capturer ces moments privés.

Les photos ont fini par atterrir sur la toile et il est clair que le jean «distressed» déchiré de maman J-Lo a attiré l'attention, il a même été ridiculisé par certains internautes. Mais c’est l'accessoire qui pendait au creux de son bras qui fait réellemnt jaser. Il s'agit du sac le plus cher du monde, pour lequel il faut débourser environ 190'000 francs, selon le modèle: Le sac Himalaya d'Hermès. Et oui, celui-ci est en cuir de crocodile.

Les organisations de protection des animaux dénoncent depuis des années les «pratiques cruelles» dans l'élevage et l'abattage des crocodiles. Même Jane Birkin, qui a donné son nom au sac et qui est décédée récemment, s'était prononcée contre le modèle en peau de crocodile et ne voulait pas être associée aux pratiques cruelles envers les reptiles. Dans un communiqué de presse rédigé en 2015, elle avait même demandé à la maison de luxe française de rebaptiser le sac en cuir de crocodile qui porte son nom.

Comme Hermès ne produit désormais plus que quelques modèles Himalaya par an et qu'il n'en existerait pas plus de 50 dans le monde - seule l'entreprise connaît les chiffres exacts - les prix augmentent d'année en année lors des ventes aux enchères.

Le sac le plus cher du monde à la salle de sport

J.Lo nous a déjà montré à plusieurs reprises qu'elle ne possédait pas un mais plusieurs sacs en cuir de reptile Hermès. La dernière fois, il y a quatre semaines, elle a emmené son sac en cuir de crocodile - sans blague - à la gym et l'a combiné avec un leggings et un haut pour le sport.

Celles qui sont en possession du sac le plus cher du monde l’arborent publiquement et ne semblent pas y voir de problème moral. Jennifer Lopez n'est certainement pas la seule star à se parer du sac Himalaya.

Récemment, Kim Kardashian n’est pas passée inaperçue, son sac Birkin à la main lors d'un match de football. Dans la famille Kardashian-Jenner, Chloé, Kris et Kylie possèdent également plusieurs sacs de ce type.

Victoria Beckham a elle aussi plusieurs sacs Himalaya dans sa garde-robe, qu'elle avait surtout arborés dans les années 2000. En 2008, David Beckham lui avait offert l'un des premiers sacs en cuir de crocodile.