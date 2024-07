Iris Mittenaere a retrouvé l'amour dans les bras de Bruno, 22 ans. Mais cette fois, on ne l'y reprendra plus: pas question d'afficher au grand jour sa relation, comme l'ancienne Miss Univers l'a confié à Ciné Télé Revue.

Iris Mittenaere a retrouvé l'amour dans les bras de Bruno, 22 ans. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia Covermedia

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont vécu une relation très médiatisée, notamment via le documentaire Influence qui donnait à voir la vie de l'agence We are influence que lui dirige.

Mais voilà, au bout de quatre ans et après des fiançailles, le couple s'est séparé, annonçant avoir pris « des chemins différents». Alors quand l'ancienne Miss France a retrouvé l'amour avec Bruno, 22 ans, héritier d'un magnat de l'immobilier, elle a voulu ne pas retrouver les mêmes écueils.

En interview pour Ciné Télé Revue, l'influenceuse a évoqué cette notoriété qui entrave parfois la vie privée. « Il n'y a pas de bonne option. Dans tous les cas, c'est le revers de la célébrité. Quand vous ne dévoilez pas suffisamment, vous avez les paparazzi au pied de votre immeuble et ça peut être très lourd à vivre. Et d'un autre côté, quand on s'ouvre trop, on a l'impression de devoir donner toujours plus», explique-t-elle.

Le plus dur? « Quand en vous levant vous découvrez un article sur vous. Dans ces instants-là, on a juste envie de retourner au lit dormir tranquille» avoue-t-elle.

Toutefois, Miss Univers 2016 « relativise par rapport à tout ce qu'il y a de positif». Consciente d'avoir « une vie assez exceptionnelle» et « une chance de dingue de vivre tout ça» elle assure: « Je ne changerai ça pour rien au monde». Si elle ne voit aucune objection à « rencontrer les gens», ce sont plutôt les « paparazzi qui (la) suivent partout qui (l)'embêtent».

Dans ces moments, la reine de beauté trouve refuge chez sa mère. « Dans ma région, dans les Flandres, je sais que les personnes sont hyper respectueuses» confie Iris Mittenaere.

Covermedia