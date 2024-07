Angelina Jolie et Brad Pitt sont engagés dans des batailles judiciaires depuis leur divorce en 2016. Dans un communiqué, l'actrice appelle son ex à retirer sa plainte concernant la vente de ses parts dans leur domaine viticole.

Covermedia

Angelina Jolie a demandé à Brad Pitt de « mettre fin au conflit» et d'abandonner les poursuites judiciaires concernant leur domaine viticole. L'ancien couple s'est engagé dans une série de batailles judiciaires acharnées depuis leur divorce en 2016, et Angelina Jolie veut maintenant que Brad Pitt leur permette d'aller de l'avant.

La question qui fait actuellement l'objet d'un litige porte sur la vente par l'actrice, en 2022, de ses parts dans leur domaine viticole français, le Château Miraval, situé dans le Var.

Brad Pitt, 60 ans, a soutenu qu'Angelina Jolie, 49 ans, n'avait pas le droit de vendre ses parts sans son accord. Elle a alors répliqué que Brad Pitt et ses associés avaient « pillé» l'entreprise et s'étaient engagés à « dépouiller» Miraval de ses actifs.

Cette semaine, le représentant légal d'Angelina Jolie, Paul Murphy, a publié un communiqué demandant à l'acteur de retirer sa plainte dans l'espoir que le couple puisse reprendre sa vie en main.

Brad Pitt, selon le communiqué, « a le contrôle de toutes les propriétés » que le couple partageait ainsi que le contrôle de l'entreprise, mais il exige toujours plus et poursuit Angelina Jolie pour 67 millions de dollars (61 millions d'euros) plus des dommages-intérêts punitifs ». La déclaration, transmise à Page Six, poursuit en affirmant que l'intention de Brad Pitt était de « punir et contrôler» Angelina Jolie.

« Ce faisant, Brad Pitt a carrément mis en question la raison pour laquelle il a essayé de punir et de contrôler Angelina Jolie en exigeant un accord de confidentialité nouvellement élargi pour couvrir sa mauvaise conduite et ses abus personnels. Ces actions sont au cœur de cette procédure. Nous ne sommes pas du tout surpris que M. Brad Pitt ait peur de remettre les documents démontrant ces faits», indique le communiqué.

« Alors qu'Angelina Jolie demande à nouveau à M. Brad Pitt de mettre fin aux disputes et de placer enfin leur famille sur la voie de la guérison, à moins que M. Brad Pitt ne retire sa plainte, Angelina Jolie n'a pas d'autre choix que d'obtenir les preuves nécessaires pour prouver que ses allégations sont fausses. »

