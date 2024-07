Le chignon bien vissé sur la tête, Hoshi a fait chauffer son public au moins autant que le soleil sur la scène Véga du Paléo. D'humeur tristounette à son arrivée, la chanteuse n'a pas caché son émotion face à une foule plus qu'enthousiaste. L'occasion, au passage, d'envoyer valser «les rageux» et l'un de ses vieux ennemis...

Hoshi avait «le coeur parapluie» ce soir, mais le public de Paléo lui a redonné le sourire. Photo: KEYSTONE L'auteure-compositrice-interprète a fait participer la foule, qui s'est mise à entonner avec elle des «Paléo-o-o-o» mémorables. Photo: KEYSTONE Les spectateurs se sont réunis en masse devant la scène de Vega pour le concert d'Hoshi. Photo: KEYSTONE

Valérie Passello Valérie Passello

Hoshi, c'est une artiste cash. Elle dit ce qu'elle pense, elle pense ce qu'elle dit et elle l'assume, quoi qu'il en coûte. C'est aussi une sensibilité à fleur de peau, qui n'a - et de loin- pas toujours été biberonnée à la bienveillance, comme on peu l'apprendre dans sa chanson «Mauvais rêve». C'est d'ailleurs avec ce titre qu'elle a choisi d'ouvrir son concert à Paléo en ce 25 juillet.

L'auteure-compositrice-interprète reçoit régulièrement des messages de haine et même des menaces de mort en raison de son homosexualité. Elle en a d'ailleurs fait une dépression, confie-t-elle sur scène. «Mais à trop voir la haine, on a tendance à oublier l'amour que l'on reçoit et c'est grâce à vous que je continue», lance-t-elle, avant de faire un doigt d'honneur à ses harceleurs. Dans le public, tout le monde l'imite: une véritable forêt de majeurs s'élève à l'attention des «rageux».

Et c'est parti pour un concert dantesque, pas besoin d'être un fan absolu pour reconnaître ses tubes dès les premières notes. Et des tubes, il y en a un sacré paquet! «Ta marinière», bien sûr, mais aussi: «Puis t'as dansé avec moi», «Amour censure», «Et même après je t’aimerai», «Manège à trois»...

Le public chante à tue-tête sous le soleil de plomb, une énergie qui redonne des couleurs à l'artiste. Ou, comme elle dit dans sa chanson, qui «la tire vers le haut». Refrain: «Vers le haut haut», devient «Paléo-o-o» et Hoshi s'en amuse, fière de sa trouvaille.

«Laisse-moi tranquille Fabien Lecoeuvre!»

Il faut dire qu'Hoshi avait posté sur Instagram, quelques heures plus tôt, l'extrait d'une émission musicale de C News, où l'on voit Fabien Lecoeuvre présenter son titre «Amour censure» et commenter: «Une chanson pour dénoncer l'intolérance, encore hélas trop présente dans la société».

Or, si cette présentation n'a rien d'exceptionnel ou d'insultant, il faut savoir que ce même Fabien Lecoeuvre avait créé la polémique il y a trois ans, en tenant des propos très durs sur le physique d'Hoshi.

Il la jugeait «effrayante» et estimait qu'elle ferait mieux de mettre son talent au service de «filles sublimes»... Autant dire que lui aussi a eu son doigt d'honneur de la part d'Hoshi, qui s'est même adressée à son vieil ennemi depuis Paléo: «Laisse-moi tranquille Fabien Lecoeuvre!»

Celle qui s'appelle Mathilde Gerner à la ville n'a pas caché à son public qu'elle avait «le coeur parapluie» ces temps-ci - c'est aussi le titre de son dernier album- et à plusieurs reprises durant le concert, ses yeux se sont rougis et les larmes ont coulé.

L'émotion de la chanteuse était d'autant plus grande qu'elle avait chanté «sur une toute petite scène» à Paléo il y a quelques années: «Je rêvais de chanter sur celle-ci!»

Et même si Hoshi est arrivée d'humeur maussade, elle a su assurer avec la générosité qu'on lui connaît. Tout le monde est reparti avec un grand sourire!