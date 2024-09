Le groupe s'accorderait une pause après plusieurs évènements marquants, d'après plusieurs tabloïds. Parmi ceux-ci se trouvent l'annonce par Dave Grohl de la naissance d'une petite fille issue d'une relation adultère.

Les Foo Fighters feraient un break. Covermedia

Covermedia

Le groupe de rock, originaire de Seattle, aurait pris la décision de faire une pause après que le leader Dave Grohl a annoncé le 10 septembre sur Instagram qu'il avait accueilli un bébé hors mariage. Selon le Sun, le chanteur souhaiterait rester chez lui afin de « regagner la confiance de sa famille», et les autres membres du groupe estiment qu'« une pause est la meilleure chose à faire pour eux collectivement».

Ces dernières années ont été mouvementées pour les Foo Fighters, avec la mort du batteur Taylor Hawkins en mars 2022, le décès de la mère de Dave Grohl en août de la même année, et la naissance de son enfant hors mariage plus récemment.

Cette nouvelle, que n'a pas encore confirmé le groupe, intervient après l'annulation inattendue de leur participation au Soundside Music Festival dans le Connecticut. Le festival, qui devait avoir lieu ce week-end, aurait été la première prestation des Foo Fighters depuis l'annonce de la naissance de la fille de Dave Grohl, en dehors de son mariage avec Jordyn Blum, et de son intention « d'être un parent aimant et compréhensif» pour l'enfant.

Le chanteur avait ajouté, en annonçant la naissance de son enfant hors mariage, qu'il aimait son épouse et leurs trois filles – Violet, 18 ans, Harper, 15 ans, et Ophelia, 10 ans – et qu'il s'efforçait de « regagner leur confiance et de mériter leur pardon».

Covermedia