(ETX Daily Up) – Saviez-vous que le vélo le plus long jamais construit peut accueillir jusqu'à 7 personnes et mesure 41,42 m de long? Inscrit au livre Guinness des records, il a été imaginé par des étudiants australiens.

Le vélo le plus long jamais construit peut accueillir jusqu'à 7 personnes et mesure 41,42 m de long. 123ducu / Getty Images

Ce record a été établi en 2015 en marge du Tour Down Under, une compétition cycliste qui se déroule à Adélaïde, en Australie. Il est le fruit d'une association entre la compagnie pétrolière Santos et l'université d'Australie du Sud. L'élaboration de ce vélo hors norme a demandé neuf mois de planification et de développement à des étudiants en génie mécanique de l'université.

Le vélo mesure 41,42 m de long, soit environ plus de trois fois la longueur d'un bus. Pour arriver à un tel résultat, il a fallu construire un long cadre en métal. Malgré sa taille démesurée, il fonctionne de la même manière qu'un vélo ordinaire. Toutefois, pour être homologué par le Livre Guinness des records, le vélo a dû parcourir au moins 100 mètres, prouvant ainsi qu'il était bien fonctionnel. Les sept cyclistes montés dessus ont d'ailleurs dû s'y prendre à plusieurs reprises pour trouver leur équilibre et rouler la distance nécessaire.

Le record était précédemment tenu par un collectif néerlandais, avec un vélo de 35,79 m de long, pouvant accueillir jusqu'à 35 personnes.







