Communiqué glaçant de la CIA: 10'000 morts évités lors du concert de Taylor Swift

Ouverture du Climate Show 2022 à Palexpo

Le Salon international du Climat 2022 se tient à̀ Palexpo Genève mercredi et jeudi avril 2022. Il est dédié aux technologies et aux solutions innovantes pour la protection du climat et de l’environnement. Cette manifestation attire aussi bien les professionnels que le grand public intéressé par les innovations durables. Cette année une trentaine d'exposants y sont présents.

20.04.2022