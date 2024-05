Elisabeth Baume-Schneider n'a pas d'argent pour l'Eurovision

Nemo accueilli par ses fans en Suisse

Nemo est arrivé dimanche soir à Zurich, visiblement fatigué mais très heureux. «Tout ne me semble pas encore réel», a déclaré l'artiste de 24 ans après avoir été accueilli avec frénésie par une centaine de fans à l'aéroport. «Tout cela ne me semble pas encore réel. Devenir tout à coup une chose qui me dépasse, c'est absurde», a déclaré Nemo lors d'une conférence de presse organisée peu de temps après son arrivée en Suisse.

13.05.2024