Impôts impayés : une commune valaisanne fait des remous

Les points forts du jour

WEF : La ministre suisse de la défense démissionnaire Viola Amherd va visiter ses troupes mercredi au Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR), pour la dernière fois avant son départ annoncé pour la fin mars, alors que son parti cherche encore un successeur. Son collègue de l'économie Guy Parmelin va, quant à lui, conclure un accord entre le Kosovo et l'AELE après deux ans de négociations. Enfin, le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis doit donner un premier bilan de ses réunions au WEF, tandis que des dirigeants controversés, parmi lesquels le président argentin Javier Milei, prendront la parole.

CINÉMA : Les amateurs de cinéma suisse ont rendez-vous à partir de mercredi à Soleure: les 60e Journées de Soleure ouvrent avec un documentaire de Thomas Haemmerli, «L'héritage de Bruno Stefanini», en présence de la ministre suisse de la culture Elisabeth Baume-Schneider. Un deuxième film romand concourt dans la catégorie reine, le prix de Soleure: «Hôtel Silence» de la Genevoise Léa Pool. Il en va de même pour le prix du public avec «Road's End In Taiwan» ("Sur les chemins de Taïwan», en français) d'une autre Genevoise, Maria Nicollier.

BERNE : La Reitschule à Berne rouvre ses portes au public comme prévu mercredi après une interruption de deux semaines. Le collectif qui exploite le centre alternatif avait décidé de fermer provisoirement le bâtiment en raison de la multiplication d'incidents violents. Il invite mercredi soir la presse à une visite pour montrer les mesures mises en oeuvre.

DIPLOMATIE : Le président français Emmanuel Macron reçoit mercredi le chancelier allemand Olaf Scholz à l'Elysée, à un mois des législatives allemandes. Les deux dirigeants doivent se retrouver pour un déjeuner, précédé de déclarations à 13h15. Au menu des discussions figurent l'Union européenne (UE) et l'Ukraine, deux jours après le retour de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis d'Amérique et une probable recomposition de la relation transatlantique.

FOOTBALL : Les Young Boys de Berne retrouvent la Ligue des champions de football mercredi à 21h00. L'équipe bernoise doit affronter le Celtic Glasgow en Ecosse. Actuels 36es et derniers du classement de la compétition européenne après six défaites, les Bernois espèrent faire meilleure figure contre un adversaire qui occupe le 21e rang avec 9 points.

Vu dans la presse

CONSEIL FEDERAL : Le conseiller aux Etats centriste grison Stefan Engler dit mercredi dans la Südostschweiz ne pas être intéressé par une candidature au Conseil fédéral. «Je suis mieux placé pour être élu président du Conseil des Etats en décembre», déclare-t-il dans le journal. M. Engler, qui a siégé au Conseil d'Etat grison de 1999 à 2010, a été cité comme successeur possible de la ministre de la défense Viola Amherd, qui a annoncé sa démission pour la fin mars. Le Centre est à la recherche d'un successeur à la conseillère fédérale valaisanne. De nombreux favoris ont déjà fait part de leur non-candidature, dont le dernier en date, le conseiller national Martin Candinas (Centre/GR).

TRANSPORT FERROVIAIRE : La compagnie ferroviaire allemande à bas coût Flixtrain a fait part de son intérêt pour desservir des destinations en Suisse, écrit mercredi le journal Blick. Elle s'intéresse à la liaison entre Zurich et Munich ainsi qu'un prolongement de la ligne Berlin-Bâle vers Zurich. Ses visées s'inscrivent dans le cadre du projet d'accord européen qui ouvre partiellement le trafic ferroviaire international et facilite l'accès au marché pour des entreprises comme Flixtrain. La ligne Zurich-Munich fait partie des dix projets-pilotes soutenus par l'UE. Flixtrain est en contact avec la Commission européenne et l'Office fédéral des transports (OFT), a déclaré un porte-parole au journal.

GENÈVE : Le canton de Genève a délivré un nombre record de permis pour des frontaliers en 2024, rapporte mercredi la Tribune de Genève, reprenant des données de l'Office cantonal de la statistique. 24'835 nouveaux travailleurs transfrontaliers ont été enregistrés l'an dernier. Les secteurs employant le plus de nouveaux frontaliers incluent la restauration (1917 personnes), la santé et action sociale (1891), le commerce de détail (1635) et la construction (1258). Les deux tiers d'entre eux habitent en Haute-Savoie, tandis que 19% résident dans l'Ain. L'effectif total des frontaliers en activité à Genève était estimé à 112'100 personnes en septembre 2024. Ce nombre n'est pas encore disponible pour la fin 2024.

ST-GINGOLPH : Le montant des impôts impayés dans la commune de St-Gingolph (VS) atteint 1,5 million de francs, indique mercredi la Neue Zürcher Zeitung, citant l'Inspection des finances valaisanne. Cette somme correspond à un tiers du budget annuel de la commune. L'Inspection des finances explique les retards de paiements par les fréquents changements de caissier communal ainsi que par le manque de contrôles internes. Malgré ce trou dans les entrées financières, la commune a pu continuer à fonctionner, remarque la NZZ.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024) : un incendie coûte la vie à trois enfants et blesse trois autres personnes à Escholzmatt-Marbach (LU).

- Il y a 30 ans (1995) : décès à 105 ans de Rose Kennedy, mère de l'ancien président américain John F. Kennedy, de Robert Kennedy et d'Edward Kennedy.

- Il y a 60 ans (1965) : naissance de l'actrice américaine Diane Lane ("Infidèle").

- Il y a 65 ans (1960) : naissance de l'auteur-compositeur-interprète et acteur australien Michael Hutchence, chanteur et parolier du groupe INXS. Il est décédé le 22 novembre 1997.

- Il y a 120 ans (1905) : «Dimanche rouge» à Saint-Pétersbourg: l'armée russe tire sur une manifestation d'ouvriers et de paysans devant le Palais d'hiver. Cet événement marque le début de la Révolution de 1905.

- Il y a 125 ans (1900): naissance du chanteur, acteur et metteur en scène allemand Ernst Busch, engagé à gauche. Il est décédé en 1980.

Le dicton du jour

«À la Saint-Vincent, tout dégèle ou tout fend».