Les côtes du Costa Rica sont rudes et sauvages - mais bordées de riches forêts. Photo : Vanessa Büchel

Le Costa Rica est le trésor vert de l'Amérique centrale et a beaucoup à offrir. De la côte Caraïbe à la côte Pacifique s'étendent des paysages verdoyants, des volcans impressionnants et des plages de sable isolées. Voici les points forts.

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le Costa Rica est un paradis vert d'Amérique centrale, situé entre le Nicaragua et le Panama.

Le pays est situé entre deux côtes. D'un côté, l'océan Pacifique et de l'autre, l'océan Atlantique.

Les montagnes et les volcans divisent le Costa Rica en deux zones climatiques différentes. Le volcan Arenal est une destination populaire pour les excursions.

Sur la côte Pacifique, on peut faire du surf à merveille.

La diversité des espèces animales et végétales est grande. Outre les paresseux, les caïmans et les perroquets, il y a aussi des singes à découvrir.

Le choix de fruits exotiques est un rêve pour les gourmands.

La nature du Costa Rica est intacte et ses habitants en prennent soin : c'est l'un des pays les plus durables et les plus pacifiques du monde. Montre plus

Dans le bateau, nous passons devant une verdure luxuriante et des forêts juteuses. Je trempe ma main dans l'eau mousseuse qui se brise sur le côté du bois. La brise est agréable, fait flotter les cheveux au vent et laisse les pensées vagabonder. Soudain, le capitaine appuie sur le frein - un crocodile serait apparu sur notre gauche. Tous les regards se tournent vers son index. Un peu plus haut, un toucan déploie ses ailes et s'envole. En arrière-plan, un singe rugit, tandis que je me dis que le Costa Rica est incroyablement riche. Riche en animaux et en nature intacte.

Nous sommes dans le parc national de Tortuguero, une zone protégée de la côte caribéenne du Costa Rica, et peu d'endroits que j'ai visités auparavant m'ont offert des paysages aussi magnifiques. Les "Ticas" et les "Ticos", comme se nomment les habitants du Costa Rica, sont fiers de la biodiversité que leur pays leur réserve.

"Nous avons ici plus de 900 espèces d'oiseaux", s'enthousiasme notre guide Diego en ajustant ses lunettes. Ce naturaliste au sourire contagieux et à l'enthousiasme pur pour notre planète est un homme très demandé, il a déjà travaillé pour National Geographic et a déjà voyagé avec David Attenborough.

Costa Rica Infos Capitale : San José

Population : 5,2 millions (2022)

Superficie : 51'100 kilomètres carrés

Langue officielle : espagnol

Monnaie : colón costaricien

Flore et faune : La diversité des animaux et des plantes est grande au Costa Rica. Sur terre, on peut admirer diverses espèces de singes, de jaguars ou de tapirs, dans les airs quelque 900 espèces d'oiseaux indigènes ainsi que six espèces endémiques et dans l'eau des crocodiles ou des baleines.

Meilleure période : entre décembre et avril. La saison des pluies s'étend de mai à novembre. Montre plus

Le Costa Rica est situé entre le Nicaragua et le Panama. La capitale San José se trouve à peu près au centre du pays. Image : Google Maps

"Ici, nous sommes au paradis des ornithologues", dit Diego. Et c'est précisément à ce sujet que nous nous consacrons de temps en temps. Non seulement nous apercevons régulièrement des espèces au plumage coloré dans le parc national de Tortuguero, mais nous faisons même un tour d'oiseaux à l'Ara Ambigua Lodge.

Mais un moment ornithologique qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, même si je ne suis pas ornithologue, est différent : sur le parking d'une aire de repos, des gazouillis retentissent au-dessus de nos têtes lorsque nous descendons du bus. En levant les yeux, nous découvrons une image qui m'est totalement inconnue : deux aras qui se chamaillent en pleine nature.

Deux perroquets en liberté - dans les arbres près d'une aire de repos. Photo : Edelweiss_Loren Bedeli

Highlight 1 : Parc national de Tortuguero

Un demi-million de personnes visitent chaque année la région de Tortuguero dans la province de Limón. Seuls 700 environ appellent le village du même nom leur domicile.

Qu'est-ce qui rend cette région du nord-est du Costa Rica si attirante ? C'est un paradis de la jungle avec une faune et une flore uniques. On y trouve des singes à pince, des capucins et des singes hurleurs, des crocodiles et des caïmans ainsi que des espèces rares de reptiles et d'oiseaux. La nuit, des jaguars se promènent sur leurs pattes de velours.

Alors que d'un côté de la langue de terre, la mer déchaînée fait des vagues, de l'autre côté, les voyageurs glissent dans des bateaux ou des kayaks à travers les eaux troubles du parc national. Le paysage rappelle en quelque sorte l'Amazonie, une jungle mystique qui, avec son isolement et sa faune et sa flore incroyables, constitue une véritable merveille de la nature.

Traduit, le mot espagnol "tortuga" signifie tortue. Et le nom de la région signifie quelque chose comme : Lieu où viennent les tortues.

Sur cette petite portion de côte du côté caraïbe du pays, les animaux à carapace sont l'un des grands points forts - car c'est ici qu'ils viennent enterrer leurs œufs dans le sable. Chaque année, ce sont des milliers de tortues qui viennent en pèlerinage à Tortuguero entre juillet et octobre. Celui qui a vu cela une fois dans sa vie gravera ce spectacle à jamais dans sa mémoire.

Une petite randonnée jusqu'à Tortuguero Hill, un volcan éteint, révèle toute la beauté de la zone protégée : La mer qui se déchaîne, où il ne faut pas nager à cause des forts courants et des requins, et la vaste jungle dans laquelle serpente la rivière sur laquelle tout se passe. Si l'on se déplace, c'est toujours en bateau - pour moi, c'est tout simplement inoubliable.

Ces dernières années, une multitude de lodges se sont établis ici. Le Mawamba Lodge est l'un d'entre eux. Il comprend également un bateau-restaurant sur lequel on glisse le soir sur le fleuve pendant le dîner.

Si l'on s'aventure dans le parc national de Tortuguero, on est récompensé par une nature luxuriante et l'on bénéficie d'un isolement total, loin du stress quotidien.

Point fort 2 : les plages désertes

La mer n'est pas aussi agitée qu'à Tortuguero dans tous les endroits du Costa Rica. Sur la côte Pacifique, de l'autre côté du pays, les conditions sont idéales pour les surfeurs*. Des endroits comme Nosara, Tamarindo ou Santa Teresa conviennent également aux débutants.

Situé au milieu de deux océans, le Costa Rica est un véritable paradis pour les amateurs de plage. Dans la Suisse de l'Amérique centrale, comme on aime aussi l'appeler, le Costa Rica offre une beauté naturelle pour prendre le soleil, se promener, nager, surfer ou simplement se détendre.

La plage de Nosara, longue d'environ six kilomètres, est bénie par son sable blanc et son arrière-pays verdoyant. Grâce à son étendue et aussi à sa largeur, les gens se perdent et, bien qu'il y ait beaucoup de monde, il reste un sentiment de solitude. Au loin, l'air est chargé de la brume des vagues sur lesquelles les surfeurs* expérimentés font des ronds. C'est l'endroit idéal pour se ressourcer.

Point fort 3 : Lagarta Lodge

Entre les mois de mai et de novembre, il pleut beaucoup au Costa Rica. La verdure doit bien être alimentée de quelque part. Mais même les jours de pluie, le pays ne perd rien de sa beauté.

La vue depuis la piscine à débordement du Lagarta Lodge à Nosara est particulièrement impressionnante. Là, le monde semble s'arrêter et tandis que l'on glisse lentement vers le bord de la piscine, on n'a soudain plus qu'une seule pensée : comment un pays peut-il conserver autant de coins vierges ?

Le Guaro Sour - un cocktail mélangé à une sorte de liqueur de canne à sucre - est d'autant plus savoureux avec cette vue de rêve.

Point fort 4 : le volcan Arenal

Le Costa Rica et ses montagnes de feu ont une longue histoire. Six volcans sont toujours considérés comme actifs - et le plus impressionnant d'entre eux est sans doute l'Arenal. Actuellement, le géant est "au repos", ce qui explique pourquoi il peut être visité sans problème. Différents itinéraires permettent de faire le tour du volcan Arenal ou, plus loin, de faire des tours en kayak sur le lac artificiel Arenal avec une vue sur la montagne de feu.

Les ponts suspendus, sur lesquels les personnes sujettes au vertige peuvent se promener entre les cimes des arbres de la jungle costaricienne, constituent une véritable expérience dans la région. Dans le parc Místico Arenal Hanging Bridges, des sentiers aménagés mènent d'un pont suspendu à l'autre - les visiteurs sont toujours récompensés par une vue fantastique sur la vaste canopée et, de temps en temps, ils aperçoivent le volcan Arenal.

La région est également connue pour ses sources chaudes naturelles, qui sont dues à la topographie. L'hôtel Manoa dispose également d'une piscine à l'eau naturellement chauffée. La vue sur le volcan est spectaculaire depuis tout le site et le buffet du petit-déjeuner est un rêve.

Point fort 5 : le paradis des fruits exotiques

Alors que nous traversons le pays à toute vitesse, notre road trip est interrompu de temps à autre par des barrages routiers d'un autre genre : Des bananes s'envolent sur la route au bout d'une corde devant nos yeux. Un moyen de transport astucieux.

Pour les amateurs* de fruits exotiques, ce pays d'Amérique centrale est un véritable rêve. On peut y déguster des mangues sucrées, des papayes juteuses, des ananas frais et bien d'autres choses encore.

La fève de cacao est également chez elle au Costa Rica. Lors d'un tour de chocolat dans la réserve de Tirimbina, on en apprend plus sur l'histoire et la transformation de la friandise la plus appréciée de l'humanité. Il est possible de goûter de temps en temps et de découvrir ensuite le plus long pont suspendu du Costa Rica.

Découvrir un pays dans son intégralité n'est possible que si l'on goûte aussi à sa cuisine. Au Costa Rica, le riz, les haricots noirs ou les tortillas, farcis de différentes manières, se retrouvent dans l'assiette. Les plats cuisinés sont également très appréciés et sont servis de différentes manières. Lors d'un cours de cuisine - par exemple à La Fonda 506 à La Fortuna - on apprend non seulement à préparer les "patacones", mais aussi à former correctement les tortillas.

Nous nous arrêtons à un stand de fruits de toutes les couleurs et de toutes les formes - une sélection aussi colorée que dans un livre d'images. Mon cœur fait un bond. Rien qu'en les regardant, je sens toute cette douceur fondre sur ma langue.

Pendant que nous dégustons des fruits aux noms évocateurs comme le jocote ou le guanábana, je laisse passer en revue les impressions de ce pays. Il me reste un arrière-goût de beaucoup de fructose et un peu de nostalgie, car ce paradis naturel est tout simplement trop beau pour être vrai.

Bon à savoir Venir : Edelweiss propose toute l'année jusqu'à trois vols hebdomadaires sans escale de Zurich à San José. Un autre aéroport desservi par Edelweiss est Liberia, dans la province de Guanacaste. À partir du mercredi 22 mai 2024, Edelweiss desservira le Liberia jusqu'à deux fois par semaine au départ de Zurich avec une escale à San José. Les vols peuvent être réservés sur flyedelweiss.com.

Hébergement : Le Mawamba Lodge dans la région de Tortuguero attire l'attention avec son aménagement soigné. Comme pour tous les autres lodges, on est accueilli chaleureusement sur le ponton de la rivière, d'où un sentier mène à la maison principale. Une petite piscine près du restaurant - où l'on peut déguster de délicieux plats locaux et internationaux - invite à la détente après une journée de découverte de la jungle. Grâce à leur offre "5 Minute Beach Cleanup" et à différents projets de recyclage, on ressent, comme dans tant d'autres endroits au Costa Rica, l'urgence de prendre soin de la nature. Du plastique a été coulé dans le sol des vérandas devant les chambres, ce qui donne un design coloré. Une chambre individuelle au Mawamba Lodge est disponible à partir de 110 francs par nuit.

Se déplacer : le Costa Rica se découvre aussi bien en voiture de location qu'en bus ou avec un chauffeur privé. Selon les préférences personnelles ou le goût de l'aventure, l'une ou l'autre variante s'offre à vous. La plupart des routes sont bien praticables, mais il vaut la peine d'utiliser un SUV, surtout sur la péninsule de Nicoya, où les nids de poule sont nombreux.

Essayer : pour les surfeurs*, les conditions sur la côte Pacifique du Costa Rica sont idéales. Si vous avez toujours voulu essayer le surf, vous trouverez ici un large choix de cours pour débutants. Par exemple chez Safari Surf, hébergé à l' hôtel Olas Verdes à Nosara.

