blue News Moderatorin Vania Spescha will wissen, wie sich die globalen klimatischen Veränderungen auf einen Nationalpark auswirken, der seit über hundert Jahren sich selbst überlassen bleibt.

Neben Parkwächter Not Armon Willy trifft Vania auch auf eine Wissenschaftlerin, die herausfinden will, ob die Insektenvielfalt in einem geschützten Nationalpark ebenfalls abnimmt.