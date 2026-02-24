Finaliste l'an dernier, l'Inter éliminé dès les barrages par... Bodo/Glimt !

  1. Clients Privés
Séisme en Ligue des champions Finaliste l'an dernier, l'Inter éliminé dès les barrages !

Clara Francey

24.2.2026

Le finaliste sortant au tapis! L'Inter Milan a été éliminée dès les barrages de la Ligue des champions face à Bodö/Glimt, vainqueur 2-1 mardi à San Siro après sa victoire 3-1 à l'aller en Norvège.

Inter – Bodø/Glimt 1-2

Inter – Bodø/Glimt 1-2

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

24.02.2026

Keystone-ATS

24.02.2026, 22:52

24.02.2026, 23:05

Privé de son attaquant star Lautaro Martinez, blessé lors du match aller, l'Inter n'a pas réussi à rattraper son retard de deux buts concédé sur la pelouse du Petit Poucet scandinave. Pire, le leader souverain du championnat italien s'est incliné devant son public au terme d'une prestation pas vraiment mémorable.

Ligue des champions. L’expédition polaire de l’Inter tourne au cauchemar, match fou à Bruges

Ligue des championsL’expédition polaire de l’Inter tourne au cauchemar, match fou à Bruges

Après Yann Sommer, fautif sur l'un des buts à l'aller, c'est Manuel Akanji qui a précipité la défaite des Nerazzurri. Le visage bandé après avoir été victime d'un choc, le défenseur de l'équipe de Suisse n'a pas résisté au pressing adverse et a littéralement offert sur un plateau le 1-0 aux Norvégiens (58e).

Un vrai camouflet

Auparavant, l'Inter avait entamé la partie avec envie, mais s'est montré beaucoup trop brouillonne pour réussir à tromper le gardien russe Nikita Haikin, l'un des rares non-Norvégiens de l'effectif de Bodö/Glimt.

Le demi-finaliste sortant de l'Europa League, tombeur de Manchester City et de l'Atlético Madrid en phase de ligue, a confirmé son excellente forme du moment en doublant la mise à la 72e. Hakon Evjen a enterré les derniers espoirs intéristes d'un joli enchaînement contrôle-frappe.

Ligue des champions. Alexander Sorloth voit triple et envoie l'Atlético en huitièmes

Ligue des championsAlexander Sorloth voit triple et envoie l'Atlético en huitièmes

C'est un véritable camouflet pour l'Inter Milan, battu 5-2 sur l'ensemble des deux matches. La réduction du score d'Alessandro Bastoni à la 76e n'a eu aucune incidence sur l'issue finale: les Italiens ont été balayés par une équipe dont le championnat s'est achevé en novembre et ne reprendra qu'en mars...

Newcastle et Leverkusen passent

Newcastle a pour sa part tranquillement assuré sa qualification pour les 8es de finale face à Qarabag. Les Magpies, vainqueurs 6-1 à l'aller en Azerbaïdjan, se sont imposés 3-2 après avoir mené 2-0 dès la 6e minute.

Newcastle – Qarabağ 3-2

Newcastle – Qarabağ 3-2

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

24.02.2026

Enfin, le Bayer Leverkusen sera également au rendez-vous des 8es de finale. Le club allemand a validé sa qualification avec un nul 0-0 contre l'Olympiakos après sa victoire 2-0 à l'aller en Grèce.

Leverkusen – Olympiacos 0-0

Leverkusen – Olympiacos 0-0

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

24.02.2026

Un tirage au sort prévu vendredi déterminera les futurs adversaires des qualifiés. Bodö/Glimt affrontera Manchester City ou le Sporting Portugal, Newcastle fera face à Chelsea ou Barcelone et Leverkusen défiera Arsenal ou le Bayern Munich.

