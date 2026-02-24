Les barrages retour de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec quatre rencontres au menu. Après le duel entre l’Atlético de Madrid et Club Bruges, trois autres parties ont lieu à 21h00. L'Inter Milan de Manuel Akanji et Yann Sommer sont notamment sous pression lors de la réception de Bodø/Glimt après leur défaite (3-1) en Norvège la semaine dernière.
Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».
FC Internazionale Milano - FK Bodø/Glimt
Résultat à l’aller : 1-3
ma 24.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ FC Internazionale Milano - FK Bodø/Glimt
L'événement a commencé
Newcastle United FC - Qarabag FK
Résultat à l’aller : 6-1
ma 24.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Newcastle United FC - Qarabağ FK
L'événement a commencé
Bayer 04 Leverkusen - Olympiacos FC
Résultat à l’aller : 2-0
ma 24.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Bayer 04 Leverkusen - Olympiacos FC
L'événement a commencé