Les barrages retour de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec quatre rencontres au menu. Après le duel entre l’Atlético de Madrid et Club Bruges, trois autres parties ont lieu à 21h00. L'Inter Milan de Manuel Akanji et Yann Sommer sont notamment sous pression lors de la réception de Bodø/Glimt après leur défaite (3-1) en Norvège la semaine dernière.

Rédaction blue Sport Clara Francey

FC Internazionale Milano - FK Bodø/Glimt

Résultat à l’aller : 1-3

Newcastle United FC - Qarabag FK

Résultat à l’aller : 6-1

Bayer 04 Leverkusen - Olympiacos FC

Résultat à l’aller : 2-0