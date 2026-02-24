  1. Clients Privés
Ligue des champions LIVE : suivez les barrages retour

Clara Francey

24.2.2026

Les barrages retour de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec quatre rencontres au menu. Après le duel entre l’Atlético de Madrid et Club Bruges, trois autres parties ont lieu à 21h00. L'Inter Milan de Manuel Akanji et Yann Sommer sont notamment sous pression lors de la réception de Bodø/Glimt après leur défaite (3-1) en Norvège la semaine dernière.

Toutes les rencontres de la Ligue des champions sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport

24.02.2026, 20:50

Ligue des champions. L'Inter en grand danger, Yann Sommer doit se racheter

Ligue des championsL'Inter en grand danger, Yann Sommer doit se racheter

FC Internazionale Milano - FK Bodø/Glimt

Résultat à l’aller : 1-3

FC Internazionale Milano - FK Bodø/Glimt
live
FC Internazionale Milano - FK Bodø/Glimt

ma 24.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ FC Internazionale Milano - FK Bodø/Glimt

Louer avec tv.blue.ch
Bodø/Glimt – Inter 3-1

Bodø/Glimt – Inter 3-1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

18.02.2026

Ligue des champions. L’expédition polaire de l’Inter tourne au cauchemar, match fou à Bruges

Ligue des championsL’expédition polaire de l’Inter tourne au cauchemar, match fou à Bruges

Newcastle United FC - Qarabag FK

Résultat à l’aller : 6-1

Newcastle United FC - Qarabağ FK
live
Newcastle United FC - Qarabağ FK

ma 24.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Newcastle United FC - Qarabağ FK

Louer avec tv.blue.ch
Ligue des champions. Un score de tennis : Newcastle cartonne en Azerbaïdjan

Ligue des championsUn score de tennis : Newcastle cartonne en Azerbaïdjan

Bayer 04 Leverkusen - Olympiacos FC

Résultat à l’aller : 2-0

Bayer 04 Leverkusen - Olympiacos FC
live
Bayer 04 Leverkusen - Olympiacos FC

ma 24.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Bayer 04 Leverkusen - Olympiacos FC

Louer avec tv.blue.ch

