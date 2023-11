Quel avenir pour l'équipe de Suisse après ses récentes modestes prestations dans les qualifications de l'Euro 2024 ? Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales, prend position. Interview.

Euro 2024 : l’équipe de Suisse déçoit pour son dernier match Pour son dernier match des éliminatoires de l'Euro 2024, l'équipe de Suisse s'est inclinée 1-0 en Roumanie mardi. 22.11.2023

Pierluigi Tami, quel bilan tirez-vous de cette phase qualificative ?

«L'objectif principal a été atteint, nous participerons à la phase finale en Allemagne. Mais je ne cache pas que je me suis fait du souci ces derniers mois sur la qualification. J'ai été heureux quand elle s'est matérialisée. L'équipe traverse une phase difficile, nous ne sommes plus efficaces et avons perdu notre solidité. Après un très bon départ contre le Bélarus et Israël (ndlr : 5-0 et 3-0), nous avons, à une exception près, toujours encaissé au moins un but. Ce qui se passe entre les deux surfaces est bien, mais nous avons été insuffisants dans les seize mètres, et des deux côtés.»

Cela doit faire mal de constater cette absence de solidité ?

«Les quatre matches en mars et juin ont été vraiment bons, aussi le 2-2 contre la Roumanie. Les deux buts encaissés en fin de rencontre peuvent être considérés comme un accident. Après, on a vu que tout pouvait aller vite en football. Dès septembre, la sécurité et la détermination ont manqué, il faudra voir pourquoi c'est arrivé. On en discutera avec Murat.»

Qu'est-ce qui était spécial dans cette campagne ?

«La Suisse était pour la première fois clairement favorite de son groupe. On doit constater que nous n'avons pas été au niveau attendu. Nos prestations sur le terrain n'ont pas montré que nous méritions ce statut de favori.»

Après ces prestations, peut-on affirmer avec certitude que la Suisse ira à l'Euro avec Murat Yakin ?

«Murat Yakin a un contrat valable jusqu'à la fin de l'Euro. Maintenant, on doit se demander comment se préparer de manière optimale pour cette compétition. J'aimerais que Murat m'explique ce qui n'a pas fonctionné en fin de qualification et comment il entend y remédier. Ensuite seulement on pourra prendre des décisions.»

Et si on arrive à la conclusion que Yakin n'est plus le sélectionneur souhaité ?

«Au début, j'étais celui qui voulait absolument Murat Yakin. On a beaucoup atteint avec lui. Nous avons devancé l'Italie en qualification de la Coupe du monde, ce que personne ne pensait possible. On s'est maintenu en Ligue des nations après trois défaites. On s'est qualifié pour l'Euro comme on le voulait. Le bilan parle pour lui. Mais on ne doit pas sous-estimer le développement négatif de l'équipe. S'il ressort de l'analyse que tout cela est dû au hasard, on l'acceptera. Mais j'en doute. On va chercher à fond pour répondre à cette question.»

*Interview réalisée en zone mixte après le match Roumanie - Suisse

ATS