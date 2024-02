Près d'un an après les insultes racistes dont il a été victime, Vinicius Junior retrouve Valence où son Real, leader de Liga, se déplace en Espagne, tandis qu'en Italie, la Juve, sans Pogba désormais suspendu 4 ans, défie Naples, champion en titre.

Vinicius avait subi des injures racistes de la part du public en mai dernier à Valence. IMAGO

Espagne : le Real et Vinicius à Valence, le Barça retrouve Bilbao

Toujours leader de Liga, le Real Madrid (1er, 65 points) se déplace samedi (21h00) à Valence (9e, 36 points), lors de la 27e journée de championnat, pour maintenir ses concurrents à distance dans la course au titre. Une rencontre qui se tiendra dans un contexte tendu, près d'un an après des insultes racistes de supporters valencians envers Vinicius Junior, qui font toujours l'objet d'une enquête pénale.

Sur le terrain aussi, ce déplacement à Mestalla a tout d'un piège pour le Real contre une jeune équipe qui a été capable cette saison à domicile de battre sèchement l'Atlético 3-0 et de tenir en échec le FC Barcelone (1-1), à quelques jours du huitième de finale retour de C1 contre le RB Leipzig.

Valencia CF - Real Madrid CF sa 02.03. 20:45 - 23:00 ∙ blue Sports Live ∙ Valencia CF - Real Madrid CF Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 2j 1h et 4min 1sec

Invaincu depuis six matches après un mois de janvier cauchemardesque, le Barça (3e, 57 points) devra confirmer son rebond à la suite de l'annonce du départ de son entraîneur Xavi Hernandez en fin de saison dimanche sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (5e, 49 points), où les Catalans avaient chuté en quarts de finale de Coupe du Roi (4-2 après prolongation).

Athletic Club - FC Barcelona di 03.03. 20:45 - 23:00 ∙ blue Sports Live ∙ Athletic Club - FC Barcelona Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 3j 1h et 4min 1sec

L'Atlético Madrid (4e, 52 points), privé d'Antoine Griezmann, blessé à la cheville, doit absolument battre le Betis Séville (6e, 42 points), pour rester au contact du trio de tête, 10 jours avant la réception de l'Inter Milan en 8e retour de Ligue des champions (1-0 à l'aller pour l'Inter).

Les Catalans de Gérone (2e, 59 points), qui se sont relancés après deux défaites consécutives en championnat, iront eux à Majorque (16e, 24 points) pour continuer de rêver.

Angleterre : course d'obstacles pour City

A douze journées du coup de sifflet final, le suspense est à son comble en tête de la Premier League, avec un podium regroupé en deux points.

Manchester City (59 points), intercalé entre Liverpool (60 pts) et Arsenal (58 pts), entre dans un tunnel incertain au bout duquel pourrait se préciser, ou s'envoler, le rêve d'un quatrième titre consécutif, une performance jamais accomplie.

L'équipe de Pep Guardiola s'avance vers quatre chocs d'affilée contre des membres du Top 7, à commencer par celui face au voisin Manchester United, dimanche (15h30) à domicile, avant d'aller à Anfield chez le leader, puis de recevoir Arsenal et Aston Villa.

Dans la dernière ligne droite, «nous sommes prêts à attaquer», a lancé Erling Haaland après son quintuplé mardi en Coupe d'Angleterre à Luton (6-2), où Kevin De Bruyne et ses quatre passes décisives ont aussi marqué les esprits.

Liverpool se rend samedi (16h00) à Nottingham Forest, premier non relégable, tandis qu'Arsenal clôt la 26e journée chez la lanterne rouge, Sheffield United, lundi (21h00).

Allemagne : le Bayern à Fribourg pour se rassurer

Vainqueur dans le temps additionnel du RB Leipzig (2-1) grâce à un doublé de Harry Kane, le Bayern Munich se déplace vendredi (20h30) à Fribourg en ouverture de la 24e journée du championnat d'Allemagne, pour se rassurer avant de recevoir la Lazio quatre jours plus tard (mardi, 21h00) avec un retard d'un but à remonter en 8e de finale de C1.

Fribourg, qui a éliminé Lens en barrage de Ligue Europa, n'a pris que cinq points sur les huit dernières journées et constitue la plus mauvaise équipe de Bundesliga sur cette période avec la lanterne rouge Darmstadt.

Avec huit points de retard (53 contre 61) sur le Bayer Leverkusen, les hommes de Thomas Tuchel ont la possibilité de mettre la pression sur le leader invaincu de Bundesliga qui se déplace dimanche (15h30) à Cologne, 16e et en position de barragiste.

Les joueurs du «Werkself» ont établi un nouveau record pour un club allemand avec 33 rencontres sans défaite (29 victoires et 4 matches nuls, toutes compétitions confondues) mais vont débuter un enchaînement de cinq matches en quatorze jours jusqu'à la trêve internationale.

Dans la lutte pour les deux autres tickets pour la prochaine Ligue des champions, Stuttgart a pris ses distances avec le Borussia Dortmund et le RB Leipzig (47 contre 41 et 40) et se rend à Wolfsburg samedi (18h30), tandis que le BVB se déplace à Berlin sur la pelouse de l'Union, et Leipzig va à Bochum (samedi, 15h30).

Italie : la Juve défie Naples après la suspension de Pogba

La Juve, qui «a pris acte» jeudi de la suspension pour 4 ans de son milieu de terrain français Paul Pogba pour dopage, n’a pas le temps de tergiverser.

Avec 12 points de retard sur l’Inter Milan, leader de Serie A, le dauphin turinois se déplace dimanche (20h45) à Naples revigoré par un carton (6-1) contre Sassuolo mercredi en match en retard de la 21e journée.

SSC Napoli - Juventus FC di 03.03. 20:35 - 22:45 ∙ blue Sports Live ∙ SSC Napoli - Juventus FC Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 3j et 54min 1sec

S’ils veulent maintenir un semblant de suspense dans un championnat écrasé par l’Inter, 1er avec 69 points et qui reste sur onze victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Bianconeri doivent battre les partenaires de Victor Osimhen, auteur d’un triplé mercredi.

L’Inter, confortablement installé dans son fauteuil de leader, regardera tous ses poursuivants s’affronter ce week-end avant de rentrer en piste lundi (20h45) en accueillant le Genoa, modeste 12e du championnat.

FC Internazionale Milano - Genoa CFC lu 04.03. 20:35 - 22:45 ∙ blue Sports Live ∙ FC Internazionale Milano - Genoa CFC Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 4j et 54min 1sec

Les Interistes verront notamment leurs voisins de l’AC Milan (3e, 53 pts) se déplacer à Rome, à la Lazio, décevante 8e avec 40 points, soit près de 30 de moins que l’Inter.

SS Lazio - AC Milan ve 01.03. 20:30 - 22:45 ∙ blue Sports Live ∙ SS Lazio - AC Milan Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 1j et 49min 1sec

Le choc de cette 27e journée intervient entre les deux équipes surprises de la saison. Le Bologne de Thiago Motta, 4e (48 pts) se déplace à l’Atalanta Bergame, 5e (46).