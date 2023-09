45 minutes pour une discussion «franche et ouverte»: Murat Yakin et Granit Xhaka ont enterré la hache de guerre. Le sélectionneur et le capitaine marchent à nouveau la main dans la main.

Murat Yakin lors d'un match qualificatoire KEYSTONE

Tel est en tout cas le message martelé par Murat Yakin à la veille de rencontrer Andorre à Sion pour le sixième match de l’équipe de Suisse dans le tour préliminaire de l’Euro 2024. «Je n’ai pas accueilli les déclarations de Granit samedi comme une critique mais comme une exhortation, souligne Murat Yakin dans le souci légitime d’apaiser les tensions. Je lui ai toutefois signifié que tenir de tels propos devant la presse était inutile.»

Le sélectionneur et le capitaine ont évoqué la qualité des entraînements. «Nous sommes entrés dans les détails. Nous avons ainsi étudié ensemble les datas des derniers entraînements, poursuit Murat Yakin. Granit sera plus impliqué dans le programme de la semaine. Mais au final, ce n’est pas le capitaine qui décide. C’est toujours le coach... Les échanges entre Granit sont très souvent nourris. Nous avons tous les deux, il est vrai, notre caractère.»

Yvon Mvogo titulaire

Ce mardi face à la 154e équipe du cassement FIFA, un tout autre résultat qu’une large victoire sera une déception. « Le match de samedi au Kosovo ne fut pas celui que nous voulions livrer, grimace Murat Yakin. Face à Andorre, une équipe, qui sait elle aussi désormais bien défendre, il faudra être patient. Je pense procéder à des changements pour insuffler plus de fraîcheur dans l’équipe.»

Un premier changement a été officialisé lundi. Yvon Mvogo gardera les buts pour sa cinquième sélection, sa première depuis 27 mois. «Il était établi que Yann Sommer ne jouerait que le premier match. Gregor Kobel aurait dû être titulaire mardi. Il a une gêne à la cuisse et c’est donc Yvon qui le remplacera, précise Murat Yakin. Yvon mérite sa place. Il est revenu à son meilleur niveau après sa blessure qui ne lui a pas permis de disputer la Coupe du monde. Il se donne à fond à chaque entraînement. Il participe, par ailleurs, à la bonne ambiance du groupe. Je le vois ainsi toujours avec le sourire aux lèvres.»

ld, ats