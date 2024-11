Les marins du 10e Vendée Globe approchent cette semaine de l'imprévisible Pot-au-Noir, un point de passage de l'Atlantique connu pour ses vents instables, qui peut permettre de prendre une belle avance... ou alors beaucoup de retard.

Les marins du 10e Vendée Globe approchent cette semaine de l'imprévisible Pot-au-Noir. ats

AFP Gregoire Galley

Plus d'une semaine après le départ des Sables-d'Olonne, la quasi-totalité des voiliers avaient atteint mardi la latitude du Cap Vert. Mais devant les étraves se trouvait la première zone clef de leur voyage autour du monde.

«On ne sait jamais vraiment à quelle sauce on va être mangé en y allant. Parfois ça passe sans aucun problème et d'autres on passe des jours à l'arrêt en regardant tous les autres bateaux filer», dit Sam Goodchild (Vulnerable), bien rangé dans le trio de tête.

Avec les autres leaders, il doit débuter sa traversée du Pot-au-Noir mercredi après-midi pour en ressortir deux à trois jours plus tard, juste un peu au nord de l'équateur, selon les dernières prévisions.

«Seulement si tout va bien...», tempère le grand marin de 35 ans. «Faire des prévisions sur cet endroit, c'est comme regarder l'eau de la casserole en train de chauffer et essayer de deviner où vont remonter les bulles», ajoute-t-il.

Zone de jonction

Passage obligé sur le parcours de tous les tours du monde, le Pot-au-Noir est une zone mouvante entre la pointe du Brésil et les côtes africaines, où se rejoignent les alizés de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud.

Les vents y sont instables et «l'eau y est très chaude, la température aussi. Il y a de l'évaporation, donc des nuages et des grains qui peuvent surgir rapidement», explique à l'AFP Christian Dumard, météorologue du Vendée Globe.

Cette météo chaotique joue des tours aux marins rêvant logiquement d'emprunter les couloirs de vents susceptibles de les pousser vers le sud. Même les logiciels ultra-modernes de routage météo installés sur les navires ne garantissent rien.

«On arrive à un peu mieux anticiper les zones les moins actives, mais ce n'est pas encore totalement abouti pour les grains», détaille M. Dumard. Des grains qui peuvent aussi bien porter le bateau vers la porte de sortie au sud que l'engluer dans la pétole.

Le météorologue prévoyait mardi soir quelques zones de vent favorables à trouver pendant la traversée, mais aussi de petits passages perturbés, tout en estimant que «à ce stade, la situation était légèrement plus favorable à l'ouest» pour la flotte.

«Ne pas perdre du terrain»

Samantha Davies (Initiatives Coeur), classée 7e au pointage de 15 heures mardi, doit justement entrer dans la zone par l'ouest, contrairement à Conrad Coleman (Ms Amlin) ou encore Jean Le Cam (Tout Commence en Finistère).

«Depuis plusieurs jours, je travaille pour optimiser ce passage. Même ma trajectoire choisie depuis Madère a été influencée par le Pot-au-Noir», explique la navigatrice de 50 ans, qui compte déjà trois tours du monde à son actif.

Comme tous ses concurrents directs, elle va rester particulièrement alerte ces quatre prochains jours, y compris la nuit, pour éviter de «se retrouver dans la molle» pendant de longues heures, voire bien plus.

«Comme disait Jean-Yves Bernot (météorologue français spécialisé dans la course au large, NDLR), il ne faut pas essayer de gagner sur tes concurrents dans cette zone, il faut surtout tout faire pour ne pas perdre de terrain», raconte la Britannique.

Si le Pot-au-Noir peut également être l'endroit où se créent les dépressions tropicales, les marins devraient être relativement épargnés cette année, avec au maximum 7 à 8 noeuds de vent jusqu'à l'équateur.

De quoi «permettre aux meilleurs de sortir devant grâce à leur sens marin», selon Christian Dumard. Avant le grand plongeon vers le sud et le Cap de Bonne Espérance.