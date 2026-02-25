  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2030 La crise s’aggrave au sein du Comité d'organisation français !

Nicolas Larchevêque

25.2.2026

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques 2030 dans les Alpes françaises (Cojop) a officialisé mercredi le départ de son directeur général Cyril Linette. Ce dernier est en crise ouverte depuis plusieurs semaines avec le président de l'instance Edgar Grospiron.

Cyril Linette quitte son poste de directeur général du Cojop.
Cyril Linette quitte son poste de directeur général du Cojop.
IMAGO/PRESSE SPORTS

Agence France-Presse

25.02.2026, 10:05

25.02.2026, 10:19

«A l'occasion du bureau exécutif qui s'est tenu le dimanche 22 février 2026 à Milan, le Cojop et les parties prenantes ont pris acte du départ du directeur général du Cojop, Cyril Linette», a annoncé le comité dans un communiqué publié quelques minutes avant une audition par une commission sénatoriale d'Edgar Grospiron et du délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, Pierre-Antoine Molina, consacrée à la crise de gouvernance que traverse l'instance.

«Dérive importante». Tensions et crise profonde au sein de l’organisation des JO 2030

«Dérive importante»Tensions et crise profonde au sein de l’organisation des JO 2030

Le Cojop est fragilisé depuis le départ de trois cadres en deux mois: la directrice des opérations, Anne Murac, suivie par le directeur de la communication Arthur Richer, puis le président du comité des rémunérations Bertrand Méheut, ancien président du groupe Canal+.

Une nouvelle étape a été franchie ces dernières semaines avec une crise entre Edgar Grospiron et son propre directeur général Cyril Linette, en poste depuis avril 2005 et choisi par le champion olympique 1992 de ski de bosses lui-même.

«Volonté collective»

Le 11 février, les principales parties prenantes du Cojop 2030 (gouvernement, comités olympique et paralympique et les deux régions hôtes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhone-Alpes) avaient «pris acte» des «désaccords insurmontables» entre les deux hommes, ouvrant la voie au départ prochain de M. Linette.

JO 2030. «Désaccords insurmontables» : rien ne va plus au Cojop !

JO 2030«Désaccords insurmontables» : rien ne va plus au Cojop !

Dans son communiqué publié mercredi, le comité rend hommage au travail effectué par le DG mais explique que cette décision «répond à la volonté collective de donner au Cojop un nouvel élan grâce à une gouvernance renouvelée, à un moment où, ses fondations posées, s'ouvre une nouvelle phase clé de livraison opérationnelle du projet».

«La priorité collective reste la poursuite du travail engagé au service du projet», insiste le Cojop.

JO 2030. «Tout le monde à son poste de combat» - Lecornu urge le comité

JO 2030«Tout le monde à son poste de combat» - Lecornu urge le comité

Archive sur le même thème

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver n’ont cessé d’évoluer. Nouveaux sports, disciplines disparues, et innovations spectaculaires : retour sur l’évolution des JO d’hiver.

27.01.2026

Les plus lus

«J'ai dix à trente minutes par jour où je me sens bien. Le reste du temps, c'est terrible»
Guy Parmelin confirme: les nouvelles taxes US remplacent les anciennes
Le point avant la reprise : «Odi» quasi sacré et des luttes intenses
Une légende de la comédie frappée par le deuil
Donald Trump doit faire face à la douleur des victimes !