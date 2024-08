Les Jeux olympiques de Paris ont montré «le vrai visage de la France», a affirmé le président français Emmanuel Macron lundi devant plusieurs centaines de professionnels mobilisés durant cet événement qui a été «un succès de sécurité, d'organisation, un succès sportif et populaire» selon le chef de l'Etat.

💬 "Nous ne sommes qu'à la mi-temps"



Emmanuel Macron reçoit ceux qui ont fait les Jeux au lendemain de la clôture des JO et à quelques jours de l'ouverture des Paralympiques pic.twitter.com/6Z1gvsLe1S — BFMTV (@BFMTV) August 12, 2024

AFP Gregoire Galley

«Nous qui avons vécu pendant plus de deux semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger (...) On n'a pas envie que la vie reprenne ses droits», a estimé le président, confessant de la «nostalgie» lors de cette réception dans les jardins de l'Elysée, où étaient réunis des volontaires des JO, des élus locaux, des policiers, des militaires, des gendarmes ou encore des pompiers.

«Il n'y a plus d'épreuve à suivre, il n'y a plus l'enthousiasme de chaque matin», a-t-il également regretté, saluant le bilan sportif des athlètes français, qui ont fini à la 5e place du classement des médailles.

Emmanuel Macron a vu dans le succès de cette compétition la preuve que le «en même temps», sa marque politique depuis son élection en 2017, «est une réalité».

«On peut être en même temps créatif et rigoureux et on peut être en même temps complètement fou et très bien organisé», a-t-il appuyé, accompagné notamment de Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Valérie Pécresse, Tony Estanguet ou encore Amélie Oudéa-Castera.

«Cet esprit des Jeux nous montre une chose très simple (...) c'est que quand on est tous ensemble, on est imbattable», a encore martelé M. Macron, qui fait face à une situation politique bloquée après la dissolution.

«Jeux durables et paritaires»

Le chef de l'Etat a notamment mis l'accent sur la réussite sécuritaire de ces JO: les policiers chargés de la prévention des actes de violences et/ou terroristes ont pu entraver des «centaines d'actions» dangereuses pendant les Jeux olympiques, s'est-il félicité.

«Tout cela a été d'abord possible parce qu'il y a eu des centaines d'actions qui ont été entravées grâce à plus d'un million d'enquêtes administratives conduites par le SNEAS», le Service national des enquêtes administratives de sécurité. Ces enquêtes ont permis d'"écarter près de 5.600 personnes potentiellement dangereuses", a-t-il précisé.

«On a fait des Jeux durables et paritaires. Ça ne pourra plus jamais être autrement», a également assuré Emmanuel Macron, alors que le témoin est désormais passé à Los Angeles, hôte de l'événement en 2028.

«La Seine baignable nous l'avons fait, et ça restera. La Seine et la Marne», a-t-il appuyé, en promettant que les héritages «social» et «culturel» de ces festivités perdureront.

«Des Jeux comme ça, on verra qui les refera», a-t-il ironisé, appelant cependant les différents acteurs à ne «pas relâcher l'effort jusqu'au 8 septembre», date de clôture des Jeux paralympiques, qui commenceront le 28 août.