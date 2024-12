Mené dès la quatrième minute de jeu, le FC Barcelone a subi sa quatrième défaite de la saison en championnat dimanche face au promu Leganés (1-0), laissant recoller un peu plus ses concurrents dans la course au titre, le Real Madrid et l'Atlético Madrid.

Barcelona – Leganés 0-1 LALIGA // 17ème journée // Saison 24/25 15.12.2024

AFP Clara Francey

Refroidi d'entrée par un coup de tête sur corner du capitaine adverse Sergio Gonzalez (4e, 1-0), le Barça (1er, 38 points), toujours leader du championnat espagnol, n'est jamais parvenu à revenir au score malgré une nette domination (80% de possession) et de nombreuses occasions, et permet à l'Atlético (2e, 38 points), tombeur plus tôt de Getafe (1-0), de revenir à sa hauteur avec un match en plus à disputer.

Tenu en échec (3-3) par son modeste voisin le Rayo Vallecano samedi, le Real Madrid (3e, 37 points) n'a finalement pas fait une si mauvaise opération et pourrait rapidement virer en tête en cas de succès lors de ses deux prochaines rencontres face au Séville FC et à Valence début janvier.