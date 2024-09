A trois jours du derby madrilène face au Real Madrid, l’Atlético Madrid a arraché jeudi une victoire inespérée sur la pelouse du Celta Vigo (1-0) lors de la septième journée de Liga grâce à un but tardif de sa recrue Julian Alvarez, servi par Antoine Griezmann.

Celta – Atlético 0-1 LALIGA // 7ème journée // Saison 24/25 26.09.2024

AFP Clara Francey

Longtemps incapable de développer du jeu et de mettre en danger les Galiciens, les Colchoneros (3e, 15 points) ont exulté à la 90e minute lorsque le champion du monde argentin a repris un centre parfait de l'attaquant français, à nouveau décisif, pour offrir trois points précieux à son nouveau club (1-0).

Les hommes de Diego Simeone, qui semblaient se diriger vers un nul plutôt bien payé, restent à deux longueurs de leurs ennemis du Real (2e, 17 points), qu'ils reçoivent dimanche (21h) dans un derby qui peut déjà valoir cher, et six du FC Barcelone leader invaincu, avec 21 points.

Le Celta, qui peut nourrir quelques regrets après s'être procuré les meilleures occasions de la rencontre par ses attaquants Iago Aspas et Borja Iglesias, est tombé sur un Jan Oblak impérial sur sa ligne pour maintenir les siens dans la partie (42e, 57e, 74e).

Ayoze Pérez porte Villarreal

Plus tôt dans la soirée, le Villarreal de Marcelino, l’éphémère coach de l’Olympique de Marseille l’an passé, s’est relancé après sa lourde défaite à domicile contre le Barça (5-1) en renversant l’autre club catalan de l’Espanyol Barcelone (2-1), grâce à un doublé du champion d’Europe espagnol Ayoze Pérez.

L’ex-joueur de Leicester compte désormais six buts en sept journées et talonne le Polonais Robert Lewandowski (7) au classement des buteurs. Et le «sous-marin jaune» s'installe grâce à lui à la quatrième place (14 pts).

Toujours loin des places européennes, le Betis Séville (11e, 9 points) a dû se contenter d’un nul (1-1) sur la pelouse de la lanterne rouge Las Palmas (20e, 3 points) malgré la quatrième réalisation en trois matches de l’ancien Parisien Giovani Lo Celso.