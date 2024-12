Loïc Meillard a pris la troisième place du slalom de Val d'Isère dimanche, son deuxième podium de la saison. Sevré de victoire en Coupe du monde depuis janvier 2023, le Norvégien Henrik Kristoffersen s'est imposé devant son compatriote Atle Lie McGrath.

ATS Clara Francey

Meillard a confirmé son statut de meilleur slalomeur helvétique du moment après sa 3e place à Levi et sa 5e place à Gurgl, en terminant à 0''89 de Kristoffersen. Le skieur d'Hérémence est monté sur le podium à Val d'Isère pour la deuxième fois de sa carrière. Il avait déjà terminé 3e en 2022 lors du slalom sur la face de Bellevarde.

«La saison ne pouvait pas mieux commencer pour moi avec ces trois top 5 en slaloms et ces deux podiums», a réagi Loïc Meillard au micro de la SRF. «ll y a encore un peu de travail à faire en géant (réd: 13e à Beaver Creek, 9e à Val d'Isère) mais je suis content que ça fonctionne bien slalom pour le moment», a-t-il ajouté.

Déception française

Après un bel effort en matinée (6e), le skieur d'Hérémence est resté solide en début d'après-midi sur une piste marquée qui a éliminé sept skieurs, dont Steven Amiez. Le Français, en tête à l'issue de la première manche, a connu l'élimination dès les premières portes du second tracé à la grande déception des fans tricolores, déjà privés de leur champion Clément Noël. Le vainqueur des deux premiers slaloms de la saison a déclaré forfait après sa chute lors du géant samedi.

La victoire est revenue à Henrik Kristoffersen, qui ne s'était plus imposé en Coupe du monde depuis le slalom de Wengen en janvier 2023. Le Norvégien a confirmé son début de saison étincelant. En six courses, il a terminé deux fois 2e, deux fois 5e, une fois 6e et donc une fois premier. Il est logiquement en tête du classement général de la Coupe du monde, devant son compatriote Atle Lie McGrath, deuxième dimanche à 0''52, et Marco Odermatt, victorieux du géant samedi en Savoie.

Pas à son affaire en première manche (26e), Lucas Pinheiro Braathen a réalisé une belle remontée pour terminer finalement au pied du podium (+0''95), à égalité avec Manuel Feller, qui a retrouvé des couleurs après deux éliminations en slalom. Cette course a également vu Marco Schwarz faire son retour près d'un an après une grave chute survenue à Bormio. L'Autrichien a été éliminé en deuxième manche après un premier passage convaincant (10e).

Les autres Suisses en difficulté

Déjà en difficulté lors de la première manche, les autres slalomeurs helvétiques ont connu encore plus de peine lors d'un deuxième tracé pourtant piqueté par leur entraîneur. Luca Aerni a terminé 18e à 2''16 de Kristoffersen et Daniel Yule a pris la 20e place (+2''22). Tanguy Nef, 14e de la première manche, a lui connu l'élimination.

Marc Rochat, éliminé pour la troisième fois de suite en première manche en slalom, Ramon Zenhäusern et Fadri Janutin ne se sont eux pas qualifiés pour la deuxième manche.