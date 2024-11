De retour en Super League depuis cet été, Xherdan Shaqiri s’est récemment confié à nos collègues alémaniques de blue Sport. Le Bâlois de 33 ans a notamment évoqué son salaire de presque 8 millions qu’il percevait avec le Chicago Fire en MLS.

blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Après avoir passé les 12 dernières années à l’étranger, Xherdan Shaqiri est rentré au bercail, au FC Bâle. Son périple l’a ainsi mené dans les championnats allemand, italien, anglais, français ou encore nord-américain. Dans ce dernier, en MLS, sous les couleurs du Chicago Fire, le désormais ex-international suisse (125 sélections) touchait un salaire annuel de près de 8 millions.

Un revenu, rendu publique aux Etats-Unis, qui le plaçait encore au début de l’année au quatrième rang des joueurs les mieux rémunérées de la ligue, derrière Lionel Messi (18,5 millions de francs suisses), Lorenzo Insigne (14 mio) et Sergio Busquets (8 mio). Selon Shaqiri, le fait que son salaire était connu de tous ne posait aucun problème outre-Atlantique.

«Je n’ai remarqué aucune jalousie. Dans les vestiaires, les gens trouvent cool qu’un gars gagne aussi bien sa vie. En Europe, c’est bien différent. Si tu sais ce que l'autre gagne, tu te demandes pourquoi il gagne autant, qu’est-ce qu’il fait de mieux que toi, etc», a affirmé le lutin rhénan sur le plateau de blue Sport.

«Je cherchais à quitter Lyon absolument»

Avant de revenir sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre la MLS en février 2022 : «Cela fait bien longtemps que je connais Georg Heitz (ndlr : directeur sportif du Chicago Fire), depuis notre époque ensemble au FC Bâle. C’est comme ça que le contact est arrivé. Ils cherchaient un ‘Designated Player’, et moi je cherchais à quitter Lyon absolument.»

«Je suis évidemment allé là-bas avec des ambitions, et avec un contrat très intéressant, je ne le cache pas. Mais ce qui comptait le plus pour moi, c’était les résultats. Bien sûr que j’avais un super contrat là-bas, mais c’est quelque chose que j’avais mérité grâce à tout ce que j’avais réussi dans ma carrière», a estimé Xherdan Shaqiri, qui a - jusqu’ici - réussi son retour au FC Bâle avec 2 buts et 7 passes décisives en 10 matches de Super League.