Les Young Boys ont décroché lundi le 17e titre de champion de Suisse de leur histoire. Un sacre qui était attendu et qui est le sixième lors des sept dernières saisons. Mais cela n'a pas été un long fleuve tranquille.

Les Young Boys ont validé lundi à Genève leur 17e titre de champion de Suisse. KEYSTONE

Que YB soit malgré tout parvenu à atteindre son objectif confirme que le club bernois jouit d'une belle stabilité à tous les niveaux. La saison a toutefois été plus difficile que prévu, avec un manque de constance qui a parfois pu laisser penser que le titre filerait ailleurs qu'à Berne.

Raphaël Wicky avait entamé sa deuxième saison sur le banc jaune et noir avec beaucoup de crédit, sur la lancée du doublé réalisé en 2022/23. La qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions – la troisième pour YB – a encore renforcé l'image et le poids de l'entraîneur valaisan: une prolongation de contrat semblait alors juste être une question de temps.

Mariage pas si harmonieux

Mais au fil de l'automne, quand des questions sur le contrat de Wicky sont devenues plus fréquentes, des bruits ont commencé à se faire insistants: le mariage entre le club et l'entraîneur n'était peut-être pas aussi harmonieux que les intéressés voulaient le laisser croire.

Wicky avait les résultats pour lui: son équipe parvenait à gagner même quand elle ne jouait pas bien. Elle remportait aussi les matches décisifs, comme face à Etoile Rouge Belgrade (2-0) lors de l'ultime journée de Ligue des champions, ce qui lui permettait d'être encore européen en février.

Ces succès ont rapporté des millions au club. Mais un certain scepticisme n'a jamais complètement disparu. YB jouait souvent de manière peu inspirée, pas assez spectaculaire. La position de l'entraîneur, dès lors, n'était pas aussi solide que ce que l'on pensait.

Onze jours et tout s'effondre

Tout allait s'effondrer en quelques jours. YB échoue en Europa League contre Sporting Lisbonne, puis s'incline dans le choc de Super League contre Servette (0-1). Les Grenat reviennent ainsi à quatre points du leader. Ensuite, YB est sorti par Sion en quart de finale de la Coupe avant de perdre 1-0 à Zurich en championnat.

Ce revers met fin à une incroyable série: depuis avril 2017, en 248 rencontres de Super League, YB n'en avait pas perdu deux de suite. Ces onze jours déclenchent une crise et les dirigeants décident de se séparer de Wicky, afin notamment de créer un choc psychologique et de briser la spirale négative. La nomination jusqu'au terme de la saison de Joël Magnin, l'entraîneur des M21, allait permettre au club d'assurer l'essentiel.

Outre l'entraîneur, le délégué du conseil d'administration Christoph Spycher et le directeur sportif Steve von Bergen ont aussi reçu leur lot de critiques. Cela concerne l'effectif mis à disposition de Wicky après de nombreux départs pas forcément compensés.

Mécontent de son temps de jeu, le buteur Jean-Pierre Nsame a quitté Berne pour Côme. Ulisses Garcia a tenté sa chance à Marseille. L'été dernier, Cédric Zesiger avait rejoint Wolfsburg. Les nouveaux venus n'ont longtemps pas vraiment convaincu: Darian Males, Silvere Ganvoula, Saidy Janko, Lukasz Lakomy et Noah Persson n'ont pas montré le niveau espéré par les dirigeants.

Statistiques parlantes

Toutes ces contrariétés n'ont finalement pas empêché le club de décrocher le titre. Deux statistiques montrent que les plus sérieux rivaux de YB, Servette et Lugano, auraient pu profiter des déboires du tenant du titre. Les Bernois sont les premiers depuis le FC Zurich en 2007 à gagner le championnat en ayant perdu plus de six matches. Et ils ont aussi les premiers champions de Super League (depuis 2003) à avoir une moyenne de points inférieure à deux.

Joël Magnin est ainsi devenu le huitième entraîneur du club à obtenir le titre. Le Neuchâtelois, vrai fidèle des jaune et noir, reprendra la saison prochaine son rôle à la tête des M21.

Pour la suite, YB a appelé Patrick Rahmen, dont le travail à Winterthour a impressionné les dirigeants bernois. Ils attendent de lui que l'équipe joue de manière offensive et attractive, afin que les supporters aient du plaisir à venir au stade.

