Une dernière danse à domicile pour Rafael Nadal: le géant espagnol fait ses adieux au circuit professionnel à compter de mardi à Malaga, qui accueille jusqu'à dimanche la phase finale de la Coupe Davis.

Las primeras palabras de la última #DavisCup de Rafa 🎙️📹🇪🇸



Preparado, motivado y con ganas de soñar 💫🏆#CopaDavis #MAPFREtenis pic.twitter.com/00OtuohYb3 — Tenis España (@RFETenis) November 15, 2024

ATS

«Rafa» jouera-t-il seulement? La question est sur toutes les lèvres à la veille du match d'ouverture entre l'Espagne et les Pays-Bas, programmé mardi à 17h. Au terme d'une saison où il a peu joué et d'une carrière émaillée d'innombrables blessures, l'état de forme de Nadal, âgé de 38 ans, interroge.

Sa dernière apparition sur un court remonte au mois d'octobre, quand il avait participé à une lucrative exhibition en Arabie Saoudite. A Malaga, «je ne monterai pas sur le court si je ne me sens pas en état de gagner le match», a averti le lauréat de 22 titres du Grand Chelem.

Que Nadal joue ou pas, le gratin du tennis mondial sera présent au bord des courts en dur de la ville andalouse pour rendre hommage au roi de la terre battue, vainqueur de 14 titres à Roland-Garros.

«Tous les joueurs de tennis qui ont joué à la même période veulent être là. Et des athlètes d'autres sports, d'Espagne comme du monde entier, veulent aussi être là», a affirmé début novembre Feliciano Lopez, directeur de la Coupe Davis.

Outre Roger Federer, éternel rival de l'ex no 1 mondial, le codétenteur du record de titres en Grand Chelem (24) «Novak Djokovic a posté sur Instagram qu'il voulait être là, Andy Murray aussi», a souligné Feliciano Lopez. «Nous prévoyons de faire quelque chose de très spécial pour lui, nous devons célébrer sa carrière et son héritage», a-t-il conclu.

«Pour l'Espagne et pour Rafa»

Sur le circuit professionnel depuis 2001, le gaucher de Manacor est arrivé dès jeudi à Malaga, T-shirt orné de son célèbre cri d'encouragement «Vamos!» (Allez!) sur le torse. De l'aéroport, où il s'est adonné à sa première séance d'autographes de la semaine, Nadal a filé directement à l'entraînement.

Vingt ans après sa première victoire en Coupe Davis avec l'Espagne à Séville, qui avait fait de lui le plus jeune vainqueur de l'histoire de la compétition, le Majorquin espère «boucler la boucle» à Malaga, en remportant une quatrième fois le Saladier d'argent.

Troisième joueur mondial et souvent considéré comme l'héritier de Nadal, son compatriote Carlos Alcaraz ne cache pas davantage son ambition. «Nous voulons gagner le titre pour l'Espagne», récemment endeuillée par des inondations meurtrières, «et aussi pour Rafa», a assuré le dernier vainqueur de Roland-Garros au quotidien sportif Marca.

En cas de victoire face aux Pays-Bas, l'Espagne pourrait retrouver en demi-finale le Canada, vainqueur en 2022 et opposé au premier tour à l'Allemagne privée du no 2 mondial Alexander Zverev.

Finalistes des deux dernières éditions, les Australiens auront fort à faire jeudi pour leur entrée en lice contre les Etats-Unis, nation la plus titrée de l'histoire de la compétition avec 32 sacres. Avec Taylor Fritz, nouveau no 4 mondial après sa place de finaliste aux Masters, Tommy Paul (12e) et Ben Shelton (21e), les Américains espèrent soulever le trophée pour la première fois depuis 2007.

S'ils l'emportent contre l'Australie, les Etats-Unis défieront en demi-finale soit l'Argentine, soit l'Italie tenante du titre de Jannik Sinner, no 1 mondial et triomphant aux Masters.

Réveiller l'intérêt

Le début de la Coupe Davis se chevauchera avec la fin de la BJK Cup, dont la finale se disputera mercredi. En organisant les deux évènements dans la même ville et partiellement aux mêmes dates, les organisateurs espèrent réveiller l'intérêt des spectateurs pour ces compétitions historiques, alors que le tennis peine à séduire les jeunes générations.

ATS