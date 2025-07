«Nous sommes prêtes!» A la veille du match d'ouverture de «son» Euro face à la Norvège, la sélectionneuse de l'équipe de Suisse Pia Sundhage a tenu une conférence de presse résolument optimiste.

Pia Sundhage est optimiste à la veille de la compétition. sda

Keystone-SDA ATS

«Jouer un match d'ouverture de l'Euro à domicile, c'est bien plus qu'un simple match de football», a déclaré la Suédoise, qui a répondu aux questions des médias suisses et étrangers à Bâle. «Je suis fière du travail accompli par les joueuses et le staff. Nous sommes prêtes!»

Pia Sundhage a notamment été interrogée sur la pression à laquelle vont faire face ses joueuses durant la compétition. «Je dis toujours aux joueuses d'épouser la pression. C'est un privilège de jouer sous pression. Nous avons essayé de marteler cela et je crois que toutes les joueuses l'ont bien compris», a répondu la Suédoise, qui s'exprimait au côté de sa capitaine Lia Wälti.

Wälti et Schertenleib incertaines

Cette dernière, qui revient de blessure, a assuré être opérationnelle. Mais Pia Sundhage n'a pas dit clairement si elle titulariserait ou non la joueuse d'Arsenal mercredi au Parc Saint-Jacques. «Elle fait évidemment partie du meilleur onze, mais on verra s'il est préférable qu'elle joue déjà demain ou qu'elle dispose de plus de temps pour être à son maximum face à l'Islande et la Finlande», a dit la sélectionneuse.

La technicienne de 65 ans a tenu le même discours concernant Sydney Schertenleib, qui elle est entrée en jeu lors de la répétition générale victorieuse contre la Tchéquie jeudi (4-1). «Tout le monde sait que Sydney est un talent phénoménal lorsqu'elle est au top de sa forme. Elle jouera durant le tournoi, mais on verra si ce sera déjà le cas mercredi», a indiqué Sundhage.

Si elle n'a pas donné plus d'indices concernant sa composition d'équipe, la Suédoise a livré quelques pistes sur la façon dont allait se comporter son équipe pour ce match d'ouverture. «La clé, c'est d'être compact au milieu du terrain. Mais nous devons aussi marquer des buts! Avec notre façon d'attaquer, je pense que nous avons les moyens de briser la défense à quatre de la Norvège, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés du terrain», a-t-elle estimé.