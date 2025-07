A l'image de son équipe, elle sait souffrir sans plier: la gardienne allemande Ann-Katrin Berger, décisive pour éliminer la France, se dressera face à l'armada offensive espagnole mercredi à Zurich en demi-finale de l'Euro.

A 34 ans, appelée sur le tard en sélection avec seulement 26 capes, Berger possède «la qualité et l'ambition nécessaires pour mener l'équipe à un grand exploit», l'adoubait lundi la légende Lothar Matthäus, capitaine de la Mannschaft championne du monde en 1990.

En poules pourtant, le tempérament joueur de la portière inquiétait son sélectionneur Christian Wück. Sans la ménager, il avait confié à la presse qu'il ne «ferait pas de vieux os» si la gardienne – qui a commencé comme joueuse de champ quand elle était jeune – continuait à dribbler dans sa surface.

«Cela peut paraître risqué, mais j'étais confiante», avait posément répondu la gardienne, «pas vraiment émotive» de nature et qui a puisé dans un double cancer de la thyroïde, vaincu en 2017 et 2022, des raisons supplémentaires de relativiser.

«J'ai vraiment dû apprendre à ne pas prendre ma santé comme un acquis», avait confié dernièrement à l'UEFA Ann-Katrin Berger, qui a connu sa première sélection à 29 ans en 2020.

Quand le tournoi a basculé dans la phase couperet, face à une équipe de France jusque-là impériale, Berger a ressorti sa cape d'héroïne: dernier rempart des Allemandes réduites à dix et menées dès la 15e minute, elle a multiplié les parades avant d'écarter deux tirs au but (1-1, tab 6-5), grâce en partie à une antisèche sur sa gourde qui détaillait les préférences des tirs adverses.

«Elle est si calme, si intelligente. Je savais qu'elle arrêterait les penalties», a raconté la milieu Sjoeke Nüsken, auteure de l'égalisation allemande, pendant que l'ailière Klara Bühl la décrivait en «pilier de sérénité de l'équipe», auréolée de son «expérience de vie extraordinaire».

«Moment de génie»

La no 1 allemande s'est même offerte à la 103e le sauvetage le plus spectaculaire de l'Euro, plongeant son 1,80 m vers l'arrière pour claquer de la main gauche une déviation de la tête de sa capitaine Janina Minge sur un tir de Sakina Karchaoui.

«Il n'existe pas de meilleur arrêt de tous les temps (...), mais Berger appartient désormais à cette conversation», juge «The Athletic», pour qui ce «moment de génie» condense tout l'art d'un gardien, du temps de réaction à la puissance physique en passant par «la coordination oeil-main».

Elue meilleure joueuse du quart, les observateurs de l'UEFA ont estimé qu'elle avait «fait preuve d'un grand sang-froid pendant le match notamment avec son grand arrêt en prolongation». «Il faut aussi rendre hommage à leur gardienne, elle a fait un match exceptionnel», avait concédé aussi la portière française Pauline Peyraud-Magnin.

A l'heure de défier mercredi (21h) à Zurich les championnes du monde espagnoles, et leurs 16 buts empilés en quatre rencontres, la gardienne du FC Gotham new-yorkais sera d'autant plus précieuse qu'elle avait offert aux siennes le bronze olympique l'an dernier en battant la Roja (1-0).

Après avoir disputé les six matches des JO et arrêté deux tirs au but et en avoir marqué un en quart face au Canada (0-0, tab 4-2), Berger avait sorti à la dernière minute de la petite finale un penalty de la double Ballon d'or Alexia Putellas – qui vient d'en manquer un en quart contre la Suisse (2-0).

La joueuse originaire de la ville de Göppingen, passée par le PSG et Birmingham avant de remporter cinq championnats d'Angleterre avec Chelsea (2019-2024), a des rendez-vous tout personnels avec la finale dimanche à Bâle, face au vainqueur d'Angleterre-Italie.

«Mon grand-père a eu 92 ans il y a quelques jours. Ma motivation est qu'il vienne à la finale. Il a dit que les quarts de finale et les demi-finales ne valent pas le coup, racontait-elle mi-juillet. J'ai essayé de le convaincre, mais c'est un dur à cuire.» Elle pourrait aussi être opposée à sa compagne, l'Anglaise Jess Carter, si les deux se hissent en finale à Bâle.