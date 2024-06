I licenziamenti saranno pronunciati nella seconda metà del 2024. Keystone

UBS accelera nell'integrazione di Credit Suisse (CS), perlomeno nella Confederazione: la fusione delle divisioni elvetiche delle due banche «potrebbe avvenire già il primo luglio 2024», afferma Sabine Keller-Busse, presidente della direzione generale di UBS Svizzera.

SDA

L'unione riguarderà comunque in un primo momento soprattutto i dipendenti, che potranno così collaborare internamente, spiega la 59enne in un'intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Per i clienti di Credit Suisse cambierà inizialmente solo la controparte legale: manterranno ancora le loro carte di debito CS, le loro ipoteche o i loro prodotti d'investimento, finché i relativi sistemi informatici saranno in funzione».

Per alcuni clienti complessi, come i family office o le grandi aziende, la migrazione inizierà già quest'anno; il resto della clientela sarà portato all'interno dei sistemi di UBS entro la fine del 2025. «A quel punto per noi tornerà tutto alla normalità».

Cinque sedi UBS e CS già unite

La fusione sarà accompagnata anche da un'importante riduzione delle filiali: l'obiettivo è che UBS, compresa CS integrato, si ritrovi con 194 succursali in Svizzera. Attualmente UBS ha 190 filiali, Credit Suisse 95.

Le rappresentanze UBS e CS sono già state unite in cinque sedi in un test pilota.

La decisione è stata presa a favore del luogo con lo spazio più ampio, perché i consulenti alla clientela dovevano spostare i loro sistemi prima della migrazione dei clienti. «Quindi deve esserci spazio per più consulenti», spiega Keller-Busse.

Che fare delle sedi in eccesso?

La sperimentazione sta funzionando molto bene, ha aggiunto la dirigente con doppio passaporto svizzero e tedesco. «Comporta una spesa una tantum, ma ci consente di chiudere rapidamente le filiali in eccesso: altrimenti avremmo dovuto aspettare la fine del 2025».

La numero uno di UBS Svizzera si dice non preoccupata riguardo al destino delle sedi in eccesso: la maggior parte è in affitto e c'è grande interesse da parte di nuovi locatari, dice.

Quali sono le differenze più importanti tra le due culture aziendali?

Riguardo alle due culture aziendali, Keller-Busse descrive gli approcci al prestito di CS e UBS come «molto simili» per la maggior parte.

«Le differenze sono particolarmente evidenti nelle attività specializzate: ad esempio noi non ci occupiamo di finanziamenti puri all'estero per aziende straniere, ma ci concentriamo sulle aziende elvetiche».

Credit Suisse ha anche valutato «uno o due paesi» in modo diverso da UBS, «ciò che non corrisponde alla propensione al rischio di UBS».

Se i clienti aziendali hanno linee di credito per le quali la propensione al rischio di UBS è inferiore alla somma dei loro attuali prestiti presso i due istituti oppure se operano in un paese o in un settore in cui non è possibile sostenerli a causa del rischio di reputazione si cerca una buona soluzione «in discussioni congiunte».

Poiché CS ha voluto dissuadere alcuni clienti dalla corsa agli sportelli nel 2022 con condizioni speciali UBS dovrà fare alcuni aggiustamenti.

«Dobbiamo riprezzare le relazioni non redditizie», afferma Keller-Busse: dopotutto, la parte CS dovrebbe tornare a generare utili, aggiunge.

Ma su questo fronte non tutto va imputato all'integrazione. «Anche la situazione dei tassi di interesse è cambiata in modo significativo».

I licenziamenti si protrarranno per due o tre anni

In materia di cancellazione di impieghi, la manager conferma inoltre la cifra di 1.000 tagli in Svizzera. I licenziamenti relativi alle attività elvetiche inizieranno nella seconda metà del 2024 e saranno attuati nei prossimi due o tre anni. «Dopo la migrazione alla piattaforma UBS saranno interessati di più colleghi del back office».

Sul mercato del lavoro le conseguenze dei licenziamenti si faranno sentire soprattutto nel 2026, a causa del piano sociale che concede molto tempo alle persone interessate.

Secondo l'esperta con dottorato in economia conseguito all'Università di San Gallo i dipendenti che perderanno l'impiego dovrebbero però trovare rapidamente un nuovo lavoro. Questo perché sono ben formati e c'è carenza di manodopera qualificata. «Crediamo quindi che gli esuberi possano essere assorbiti bene dal mercato».

Keller-Busse al posto di Ermotti? «Speculazioni irrilevanti»

Sui media intanto – ricordano i giornalisti della NZZ – si parla di Keller-Busse come uno dei possibili successori al Ceo Sergio Ermotti, è interessata?

«Ho uno dei lavori più interessanti del settore bancario: mi sto concentrando su questo, come ho sempre fatto», risponde la dirigente con trascorsi presso McKinsey.

«Tutte queste speculazioni sono irrilevanti per me».

hm, ats