Altre foto del Le Constellation sollevano più interrogativi sul rogo a Crans-Montana

Altre immagini dell'interno del bar Le Constellation potrebbero essere rilevanti per le indagini sull'incendio di Crans-Montana. Le foto suggeriscono che il materiale isolante infiammabile non era installato solo nel soffitto, ma anche nelle pareti.

Altre immagini mostrano che il materiale fonoassorbente infiammabile era stato installato anche nelle pareti del bar Le Constellation, protagonista dell'incendio a Crans-Montana.

Le foto risalgono alla fase di ristrutturazione del locale, avvenuta circa dieci anni fa.

Come annunciato sabato dalle autorità, i gerenti sono formalmente indagati penalmente e il Comune ha intentato una causa civile. Mostra di più

Dopo l'incendio mortale del bar Le Constellation nella località turistica vallesana di Crans-Montana, sono emerse delle immagini che potrebbero essere rilevanti per le indagini in corso.

Le foto provengono dai social network e documentano i precedenti lavori di ristrutturazione nel seminterrato del locale. Il quotidiano «Blick» ha riportato per primo i nuovi scatti.

Le immagini mostrano che la schiuma antirumore infiammabile non è stata installata solo sul soffitto, ma anche nelle pareti. Il materiale è stato attaccato alle pareti laterali su un'ampia superficie, in alcuni casi fino all'area di transizione con il soffitto. Al di sopra di questo sembrerebbe siano stati applicati dei pannelli di legno.

Se queste foto saranno confermate, potrebbero fornire un'ulteriore spiegazione del perché il rogo si sia propagato con particolare rapidità nel seminterrato.

L'autenticità e la classificazione delle immagini fanno ora parte dell'indagine.

Aperta un'indagine penale contro il gestore del bar

Le foto provengono dalla pagina Facebook @Old Constellation che documenta dettagliatamente i lavori di ristrutturazione del bar. Sono state pubblicate nel 2015 in occasione della ristrutturazione e della riapertura del locale.

Si possono vedere anche le immagini della cerimonia di inaugurazione.

I lavori di ristrutturazione, come detto di circa dieci anni fa, sono già stati al centro dell'attenzione dei media. Infatti sarebbe emerso che la scala del seminterrato sarebbe stata resa più stretta.

Gli inquirenti stanno verificando se e in che misura ciò sia stato rilevante per la sicurezza.

Giova ricordare che è anche stata aperta un'indagine penale contro i gerenti del bar. E che il comune di Crans-Montana ha intentato una causa civile.

Sia i proprietari che il comune hanno dichiarato che collaboreranno con le autorità.

Si applica la presunzione di innocenza.