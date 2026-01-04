Le foto della ristrutturazione del bar «Le Constellation» aiuteranno le indagini?

Questa foto mostra presumibilmente come la scala sia stata ristretta verso l'alto. Facebook

Dopo l'incendio di Crans-Montana, che ha ucciso almeno 40 persone, i precedenti lavori di ristrutturazione del bar «Le Constellation» tornano sotto i riflettori. Le foto provenienti dai social network potrebbero essere importanti per le indagini in corso.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Alcune foto sembrano suggerire che la scala del bar «Le Constellation» è stata resa più stretta durante una ristrutturazione.

Altre immagini mostrano i pannelli di schiuma fonoassorbenti sul soffitto, che hanno preso fuoco.

L'indagine sta verificando se la ristrutturazione sia stata contestata durante le ispezioni precedenti. Mostra di più

Durante l'incendio del bar «Le Constellation» nella località turistica vallesana di Crans-Montana, la stretta scala che porta dal seminterrato al piano terra è diventata un ingorgo letale per molte persone.

I sopravvissuti hanno riferito di un forte affollamento, mentre gli ospiti cercavano di fuggire dalla stanza in fiamme.

Adesso sono tornate all'attenzione dei media e delle autorità delle foto che potrebbero essere rilevanti per le indagini, come riportato, in primis, dal «Blick».

Le immagini, pubblicate sulla pagina Facebook del gerente, nel frattempo disattivata, suggerirebbero che queste stesse scale potrebbero essere state ristrette durante i lavori di ristrutturazione del 2015.

Le foto risalgono al periodo successivo all'acquisizione del bar e documentano i lavori di ristrutturazione all'interno del locale.

All'epoca, il proprietario aveva dichiarato di aver ristrutturato il bar in gran parte da solo. Oltre ai lavori sulle scale, le foto pubblicate mostrano anche i lavori sul soffitto.

Si vede anche l'installazione dell'isolamento del soffitto

Sui social network circola infatti un'altra foto, che mostrerebbe l'installazione dell'isolamento del soffitto all'interno del bar.

Sembra che siano stati installati grandi pannelli di schiuma. Si tratta presumibilmente dello stesso materiale che si vede bruciare e gocciolare nei video della notte dell'incendio.

New photos show the highly flammable sound-proofing foam being installed in the bar in Crans-Montana. pic.twitter.com/uwLTwIDfkr — Luke Brenner (@TheLukeReport) January 2, 2026

Se l'autenticità della registrazione sarà confermata, potrebbe fornire indizi sulla data di installazione di questa costruzione. Ma la datazione esatta dell'immagine non è attualmente chiara. La ricerca mostra anche che le immagini del portale di recensioni Tripadvisor del 2016 mostrano già il locale con questa struttura a soffitto.

Il che significa che il rivestimento del plafone era già in uso da diversi anni. Secondo le autorità, è oggetto di indagini in corso per verificare se sia stato contestato durante le precedenti ispezioni antincendio.

Si applica la presunzione di innocenza.