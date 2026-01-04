Le foto della ristrutturazione del bar «Le Constellation» aiuteranno le indagini?

Inferno a Crans-MontanaLe foto della ristrutturazione del bar «Le Constellation» aiuteranno le indagini?
4.1.2026
Dopo l'incendio di Crans-Montana, che ha ucciso almeno 40 persone, i precedenti lavori di ristrutturazione del bar «Le Constellation» tornano sotto i riflettori. Le foto provenienti dai social network potrebbero essere importanti per le indagini in corso.
04.01.2026, 09:45
Durante l'incendio del bar «Le Constellation» nella località turistica vallesana di Crans-Montana, la stretta scala che porta dal seminterrato al piano terra è diventata un ingorgo letale per molte persone.
I sopravvissuti hanno riferito di un forte affollamento, mentre gli ospiti cercavano di fuggire dalla stanza in fiamme.
Adesso sono tornate all'attenzione dei media e delle autorità delle foto che potrebbero essere rilevanti per le indagini, come riportato, in primis, dal «Blick».
Le immagini, pubblicate sulla pagina Facebook del gerente, nel frattempo disattivata, suggerirebbero che queste stesse scale potrebbero essere state ristrette durante i lavori di ristrutturazione del 2015.
Le foto risalgono al periodo successivo all'acquisizione del bar e documentano i lavori di ristrutturazione all'interno del locale.
All'epoca, il proprietario aveva dichiarato di aver ristrutturato il bar in gran parte da solo. Oltre ai lavori sulle scale, le foto pubblicate mostrano anche i lavori sul soffitto.
Se l'autenticità della registrazione sarà confermata, potrebbe fornire indizi sulla data di installazione di questa costruzione. Ma la datazione esatta dell'immagine non è attualmente chiara. La ricerca mostra anche che le immagini del portale di recensioni Tripadvisor del 2016 mostrano già il locale con questa struttura a soffitto.
Il che significa che il rivestimento del plafone era già in uso da diversi anni. Secondo le autorità, è oggetto di indagini in corso per verificare se sia stato contestato durante le precedenti ispezioni antincendio.