Inferno a Crans-Montana Il gerente del bar Le Constellation è già noto alla polizia, ecco perché

Sven Ziegler

3.1.2026

Jessica e Jacques M. gestivano il bar Le Constellation a Crans-Montana.
Jessica e Jacques M. gestivano il bar Le Constellation a Crans-Montana.
Dopo l'incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana, che ha ucciso almeno 40 persone, i gerenti sono sottoposti a ulteriori pressioni. Da una ricerca condotta in Francia emerge che Jacques M. era già stato condannato per gravi reati.

Sven Ziegler

03.01.2026, 09:57

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Secondo i media francesi, il gerente del bar Le Constellation di Crans-Montana è già stato incarcerato per frode e privazione della libertà.
  • L'indagine sull'incendio che ha ucciso almeno 40 persone si sta concentrando su possibili falle nella sicurezza e sulle modifiche apportate al seminterrato del bar, in particolare sulla schiuma fonoassorbente.
  • Al momento non è chiaro se saranno mosse accuse penali, dato che vige la presunzione di innocenza.
Tragedia. Inferno a Crans-Montana, dito puntato contro la schiuma fonoassorbente. Il gerente del bar già conosciuto dalla giustizia

TragediaInferno a Crans-Montana, dito puntato contro la schiuma fonoassorbente. Il gerente del bar già conosciuto dalla giustizia

Dopo il devastante incendio del bar Le Constellation di Crans-Montana, che ha causato la morte di almeno 40 persone il giorno di Capodanno, la coppia che gestiva il bar è sempre più al centro delle indagini.

I sopravvissuti hanno subito criticato le condizioni di sicurezza del locale. Venerdì Jacques e Jessica M. sono stati interrogati dalle autorità.

Come riporta il quotidiano francese «Le Parisien», Jacques è noto alle forze dell'ordine in Francia da decenni. Il ristoratore sarebbe stato coinvolto in casi di sfruttamento della prostituzione circa 30 anni fa.

Ha anche scontato una pena detentiva in Savoia circa 20 anni fa per frode, rapimento e privazione della libertà.

Tuttavia, una fonte della polizia ha dichiarato al giornale che il gerente non è più stato coinvolto nella criminalità organizzata. Le condanne di allora sono ormai lontane nel tempo, ma ora fanno parte del dibattito pubblico sull'incidente di Crans-Montana.

L'inferno di Crans-Montana. Ustionata pure la proprietaria del bar «Le Constellation»: «È molto difficile per noi parlarne»

L'inferno di Crans-MontanaUstionata pure la proprietaria del bar «Le Constellation»: «È molto difficile per noi parlarne»

Nel mirino le condizioni antincendio del bar

Allo stesso tempo, le autorità vallesane stanno indagando se il bar fosse conforme alle norme di sicurezza antincendio in vigore. L'attenzione si concentra in particolare sul seminterrato.

Secondo gli inquirenti, Jacques aveva eseguito personalmente numerosi lavori dopo aver rilevato il bar. Le foto sulla pagina Facebook del locale, che nel frattempo è stata cancellata, mostrano, tra l'altro, pannelli di schiuma installati sul soffitto e lavori strutturali sulle scale.

Queste scale hanno avuto un ruolo centrale nell'incidente. I sopravvissuti riferiscono che era l'unica via di fuga dal seminterrato. A causa della sua struttura stretta, si è creato rapidamente un ingorgo rivelatosi mortale nel rogo.

Inoltre, come già riportato, l'incendio potrebbe essere stato innescato dai bengala che hanno incendiato i pannelli del soffitto. Le indagini sono ancora in corso.

Secondo le autorità vallesane, non è ancora chiaro se ci saranno conseguenze penali. Tra le altre cose, è possibile un procedimento per omicidio colposo.

Ma si applica la presunzione di innocenza.

Inferno a Crans-Montana. La schiuma antirumore del bar «si è sciolta». Le indagini si concentrano pure su questo particolare

Inferno a Crans-MontanaLa schiuma antirumore del bar «si è sciolta». Le indagini si concentrano pure su questo particolare

