Immagine simbolica. © Ti-Press / Alessandro Crinari

In ottobre in Svizzera fa più caldo della media. È probabile che sarà così per tutto l'autunno. Questo avrà conseguenze in inverno? Ci sarà neve? MeteoSvizzera e l'Ufficio Federale dell'Ambiente (UFAM) forniscono alcune risposte.

Hai fretta? blue News riassume per te

In Svizzera, da giugno, tutti i mesi sono stati più caldi che mai. La temperatura media di settembre è stata la più alta mai registrata, a livello nazionale ma anche globale.

Nella prima settimana di ottobre sono stati battuti diversi record di caldo: a Lucerna martedì 3 ottobre sono stati misurati 27 gradi, ad esempio.

Le previsioni rivelano che un raffreddamento non è ancora in vista. Ma le temperature alte non sorprendono MeteoSvizzera: «Un calore globale così prolungato non si dissolve rapidamente». Gli esperti sospettano addirittura che il 2023 potrebbe essere l'anno più caldo mai registrato.

Neve a rischio?

Secondo i calcoli attuali, la probabilità di temperature stagionali superiori alla media da ottobre a dicembre in Svizzera è circa dell'80%. La probabilità che le temperature siano inferiori alla media, invece, è solo del 10%.

Gli appassionati di sci e snowboard devono già prepararsi a piste verdi anziché bianche? Secondo MeteoSvizzera, la preoccupazione non è ingiustificata: «L'alta probabilità di temperature superiori alla media nei prossimi tre mesi favorisce naturalmente l'ansia per l'arrivo tempestivo della neve invernale».

Si tratta di una notizia particolarmente preoccupante per le stazioni sciistiche. Un buon innevamento all'inizio dell'inverno è fondamentale per il turismo.

Tuttavia, secondo la stazione meteorologica c'è sicuramente speranza che la neve arrivi: «Considerando la nota alta variabilità dei modelli meteorologici qui nella regione alpina, non c'è ancora bisogno di essere troppo pessimisti».

Le acque sotterranee sono stabili

Perlomeno, le alte temperature non hanno un'influenza diretta sul livello delle acque sotterranee. In risposta a una richiesta di blue News, l'Ufficio Federale dell'Ambiente (UFAM) scrive: «La siccità in alcune regioni della Svizzera ha un'influenza molto maggiore».

Nel Paese, attualmente, i livelli delle acque sotterranee sono per lo più normali. Tuttavia, a differenza delle acque di superficie, i livelli delle acque sotterranee reagiscono ai periodi di siccità con ritardo.

«In generale, va notato che anche quando i livelli sono bassi c'è sicuramente una quantità sufficiente di acqua sotterranea disponibile nei grandi bacini idrici sotterranei della Svizzera», afferma l'UFAM.

A breve termine, tuttavia, l'attuale situazione meteorologica avrà delle conseguenze, secondo l'UFAM: «La situazione di magra nel Giura e nell'Altopiano centrale si accentuerà e si estenderà».

Inoltre, si prevede che gli scarichi idrici di superficie nella maggior parte delle aree continueranno a diminuire e che i ghiacciai delle Alpi si scioglieranno maggiormente.

Anche il ghiacciaio del Rodano, nel Vallese, si sta sciogliendo continuamente da anni. IMAGO/Christian Ditsch

Dato che il cambiamento climatico non è un fenomeno nuovo, il Consiglio federale ha reagito già lo scorso maggio e ha commissionato un sistema nazionale di rilevamento precoce e di allarme per la siccità. Questo dovrebbe essere disponibile entro il 2025.

