Da spedizione pericolosa a business di lusso, ecco cosa è diventato scalare il Monte Everest

Il Monte Everest porta sempre più soldi al Nepal attraverso il turismo. Il Paese vuole rendere il percorso verso la vetta ancora più attraente per i visitatori. Una decisione che però non rende felici proprio tutti.

Il turismo sul Monte Everest si è trasformato da una spedizione pericolosa a una sfida commerciale.

Piano piano il Nepal sta conquistando il mercato del turismo sulla vetta tagliando fuori le agenzie straniere.

Grazie a internet e al calo dei costi di trasporto dei materiali, le compagnie nepalesi possono offrire prezzi più vantaggiosi.

Ma non tutti gli alpinisti sono d'accordo, come ad esempio Dani Arnold, che lamenta la perdita della cultura alpinistica e considera problematica la crescente commercializzazione della montagna. Mostra di più

Solamente 20 anni fa gli alpinisti che scalavano la montagna più alta del mondo erano considerati dei pionieri. Oggi non è più così. Infatti il Nepal beneficia del gran numero di turisti, che vedono l'ascesa al Monte Everest come una sfida, piuttosto che come una spedizione pericolosa.

Come riporta la «SRF», 2'000 persone al campo base, 421 permessi, 41 spedizioni, 758 persone in vetta, di cui 471 sherpa, sempre meno scalatori professionisti, sempre più principianti, e prezzi che vanno da 45'000 a 450'000 dollari (circa 38'000 e 380'000 franchi) per la scalata.

Queste cifre mostrano che il business della montagna più alta del mondo ha assunto proporzioni gigantesche.

Una concorrenza spietata

Il Nepal ha riconosciuto il potenziale finanziario della corsa alla sua famosa vetta e lo sta sfruttando. Questo perché sulla montagna più alta del mondo imperversa una concorrenza spietata.

I fornitori nepalesi dominano il mercato delle spedizioni sull'Everest e hanno soppiantato le agenzie straniere. Queste stanno cercando di affermarsi.

Il Governo nepalese ha intenzione di aumentare il prezzo del permesso l'anno prossimo da 11'000 a 15'000 dollari (vale a dire circa 9'300 e 12'700 franchi) per regolare la crescente competizione.

Per Kari Kobler, ex proprietario dell'agenzia di spedizioni svizzera Kobler und Partner, il cambiamento è difficile da affrontare. Quando è arrivato al campo base nella primavera del 2024 è rimasto scioccato: «È semplicemente disgustoso», dice il 69enne, che ci era l'ultima volta come capo spedizione nel 2008.

Ai suoi tempi tutto era «piccolo e accogliente», i capi spedizione si conoscevano e nessun gruppo aveva più di 12 membri. Oggi al campo base ci sono circa 2'000 persone, mentre allora erano solo 1'000.

Lo scettro è in mano agli Sherpa

I giorni in cui le agenzie occidentali provenienti dalla Nuova Zelanda e dall'Australia dominavano il mercato sono finiti. Circa l'80% delle compagnie che offrono spedizioni sull'Everest provengono adesso dal Nepal.

Una delle aziende leader è Seven Summit Treks, fondata dai fratelli Tashi, Dawa e Mingma Sherpa. Kobler era il loro datore di lavoro, ma gli Sherpa hanno sviluppato ulteriormente l'attività e offrono un servizio che si rivolge sia ad alpinisti esperti che a clienti estremamente facoltosi.

TV, letto e Wi-Fi in una tenda sul Monte Everest. Keystone/Purbu Zhaxi/Xinhua via AP

Una scalata del monte costa da 45'000 dollari nella fascia normale fino a 450'000 dollari nella fascia di lusso presso Seven Summit Treks. Gli ospiti VIP ricevono una tenda personale con letto e coperta elettrica, Wi-Fi, diversi sherpa personali e persino un servizio di elicotteri che consente loro di svolgere i propri affari a Kathmandu.

Per Tashi Sherpa questo è un progresso: «In passato venivano solo gli alpinisti, ma ora abbiamo anche clienti molto facoltosi delle fasce superiori».

La rivoluzione di internet

Inoltre internet ha rivoluzionato il settore delle spedizioni, spiega Dawa Steven Sherpa di Asian Trekking, una delle agenzie più antiche del Nepal. «I clienti si rivolgevano alle compagnie nei loro Paesi d'origine. Oggi possono verificare la nostra offerta con un clic e prenotare direttamente con noi».

L'eliminazione degli intermediari permette ai fornitori nepalesi di offrire prezzi più competitivi. Il minor costo del trasporto dei materiali al campo base contribuisce anche al fatto che i margini di profitto dei fornitori locali sono significativamente più alti di quelli delle agenzie occidentali.

Tuttavia, mentre i prezzi sono diminuiti, la motivazione degli aspiranti è cambiata. «In passato erano alpinisti che avevano un sogno, oggi sono per lo più cacciatori di trofei», afferma Kobler. Molti partecipanti sono più interessati a condividere le loro avventure sui social media che a vivere realmente la montagna.

Gli elicotteri al posto dell'alpinismo

Anche gli elicotteri sono ormai parte integrante dell'attività sull'Everest. Durante la stagione alpinistica in primavera, gli aerei decollano e atterrano al campo base ogni minuto.

Gli escursionisti che vogliono riposare dopo la fase di acclimatazione possono essere trasportati in aereo nelle regioni più basse o addirittura fino a Kathmandu prima di affrontare la vetta.

Anche gli scalatori che vogliono evitare il faticoso viaggio di ritorno dal campo base del monte prenotano sempre più spesso voli in elicottero.

Gli elicotteri non servono più solo per le emergenze, ma anche per trasportare comodamente i turisti. Keystone

Maurizio Folini, un pilota svizzero che lavora per le compagnie di elicotteri nepalesi durante la stagione, conferma: «L'Everest è diventato una montagna di lusso».

Il pilota nepalese Siddhartha Gurung, amministratore delegato di Simrik Air, aggiunge: «Oggi molte agenzie di trekking vendono il trekking di sola andata: salire a piedi e scendere in aereo». Il costo di un volo di questo tipo si aggira tra i 5'000 e i 7'000 dollari (circa 4'200 e 6'000 franchi).

Un cambiamento della cultura alpinistica problematico

L'alpinista svizzero Dani Arnold (40 anni) è stato premiato in agosto con l'Oscar dell'alpinismo. Ha ricevuto il premio Paul Preuss, che in precedenza era stato assegnato solo ad altri dodici escursionisti. Tra questi c'era anche uno dei più famosi alpinisti, Reinhold Messner.

Arnold considera problematico questo cambiamento della cultura alpinistica: «Non è più come una volta. In definitiva, si tratta del tasso di successo delle singole agenzie che vogliono portarti in montagna». Ma non dovrebbe essere questo il motivo per scalare una vetta.

«L'importante è l'avventura. Anche se si scala il Monte Pilatus, si possono commettere errori o essere sorpresi dalle condizioni meteorologiche. Allora si deve interrompere», afferma Arnold. Quindi è un successo se ce la si fa al secondo, terzo o quarto tentativo.

L'alpinista Dani Arnold vede dei problemi nell'afflusso di turisti sul Monte Everest. Instagram: @daniarnold_alpinist

«Ora è solo una questione di soldi»

L'escursionista elvetico fa però una distinzione: «Non sono più alpinisti, ma turisti. Per portare a termine un'escursione in montagna come questa è necessario un certo livello di forma fisica di base. Ma è necessaria anche per i 6'000 metri».

E aggiunge: «Immaginate che ci siano persone che non hanno mai camminato con i ramponi e che riescono comunque ad arrivare in cima, questo dice tutto».

Arnold ritiene che la strada verso la cima non debba essere resa troppo facile per chi non è competente. Perché «chi è stato sull'Everest ha la sensazione di essere un grande alpinista. È solo un mito. Ora è solo una questione di soldi».

Arnold comprende però le azioni del Paese asiatico. «Capisco il Nepal come Paese e il fatto che ne stiano facendo un business. È del tutto logico». Ma per lui è «inquietante» che l'ambiente un tempo così avventuroso della montagna più alta del mondo venga commercializzato in questo modo.

Il problema dei rifiuti

Il turismo sull'Everest presenta anche un altro problema. Già nei primi anni 2000, le autorità nepalesi erano impegnate nella raccolta dei rifiuti. Nel 2022 i media hanno titolato «Monte Everest: la discarica più alta del mondo».

Questo perché il cambiamento climatico sta causando la comparsa di montagne di rifiuti durante il tour verso la vetta. Bombole di ossigeno, vecchie tende, sacchi a pelo e feci, spesso lasciati da turisti e alpinisti occidentali, stanno inquinando sempre più la montagna.

Il problema dei rifiuti sul Monte Everest è ben noto. Il cambiamento climatico sta causando la comparsa di un numero sempre maggiore di rifiuti. Keystone/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Il Nepal e la Cina cercano di contrastare la situazione da anni, ma con scarso successo. La prima spedizione Eco-Everest per rimuovere i rifiuti è iniziata nel 2008.

Con il sostegno del governo nepalese e di organizzazioni internazionali, nel 2012 sono stati recuperati oltre 13'500 kg di rifiuti, 450 kg di escrementi umani e i resti di 5 alpinisti morti.

Anche i turisti sono sempre più spesso ritenuti responsabili. Nel 2018 la Cina ha riferito che più di 8 tonnellate di rifiuti erano già state rimosse dall'Everest, tra cui oltre 2 tonnellate di escrementi umani.

In Tibet dal 2015 gli alpinisti hanno dovuto raccogliere almeno 8 kg di rifiuti sulla strada per la vetta. Per ogni chilogrammo non raccolto, gli alpinisti di ritorno vengono multati di 100 dollari.