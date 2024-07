Immagine d'illustrazione KEYSTONE

L'alpinista professionista svizzero Dani Arnold è noto per aver stabilito record di velocità sulle più difficili pareti a nord delle Alpi. In montagna, però, si trova anche a fare i conti con altri alpinisti poco preparati e non si stupisce del crescente numero di incidenti.

Il numero di incidenti di montagna è in netto aumento. Basti pensare ai recenti drammi sul Cervino, nella valle di Lodrino e in Valle Verzasca.

L'Associazione delle Guide Alpine svizzere e il Soccorso Alpino citano come cause la scarsa preparazione e l'equipaggiamento non adatto.

L'alpinista estremo e guida alpina Dani Arnold ci dice la sua opinione sugli incidenti in montagna sempre più frequenti. Mostra di più

Alcuni mesi fa, l'Associazione delle guide alpine svizzere aveva attribuito all'attrezzatura non adatta e alla scarsa preparazione la causa del crescente numero di alpinisti che subiscono incidenti. Anche lei la pensa così, signor Arnold?

Non sono d'accordo sulla questione dell'attrezzatura, ma alcune persone sono effettivamente mal preparate. In montagna ci va sempre più gente, ormai si trova un sentiero che sale quasi ovunque. Credo che alcune persone si sopravvalutino e seguano semplicemente la via.

Può fare un esempio?

Qualche tempo fa ho portato un ospite sul Cervino. La strada per salire non è facile da trovare. Lungo il sentiero abbiamo incontrato un uomo senza guida alpina, che di certo non aveva alcuna possibilità di arrivare fino in cima. Ha semplicemente seguito le cordate che salivano e che erano accompagnate da esperti. E ciò non è possibile, qualcuno avrebbe dovuto rimandarlo indietro.

Gli alpinisti meno esperti intraprendono tour troppo impegnativi?

Il livello medio si è abbassato. Ci sono più persone sui sentieri che pensano che tutto sia possibile. Ma anche per i professionisti è diventato più difficile valutare correttamente i pericoli.

Lei è un modello di riferimento per i tour difficili sulle Alpi. Non invoglia le persone a superare i propri limiti?

Tengo molte conferenze e discorsi. Dico alle persone che l'alpinismo è la cosa più semplice che si possa fare. Ma mostro loro anche che può essere molto pericoloso e quanta preparazione metto in un progetto. A volte mi ci vogliono tre anni per completare una via in poche ore.

Ma è così: se salgo la parete nord dell'Eiger in due ore e mezza, qualcuno potrebbe pensare: «Allora posso farlo in tre volte tanto». Ma dovrebbero piuttosto fare i conti con un tempo trenta volte superiore.

Lo specialista svizzero di sport di montagna Dani Arnold scala la parete nord dell'Eiger. archivio Keystone

In che modo l'aumento delle temperature influenza il pericolo nelle Alpi?

Hanno una grande influenza. Le elevate oscillazioni di temperatura innescano qualcosa nelle montagne. Lo stesso punto può essere completamente diverso da scalare al mattino rispetto al pomeriggio dello stesso giorno.

Cosa significa questo per la valutazione del rischio?

La valutazione del rischio è già complessa di suo. Ora è ancora più difficile da fare. Anche noi professionisti non siamo sempre certi se un'escursione sia ancora fattibile o meno. Per chi non ha il tempo di prepararsi come noi guide alpine, è quasi impossibile valutare ciò correttamente.

È necessario che avvengano degli incidenti affinché qualcosa cambi?

In linea di principio, chiunque può fare ciò che vuole in montagna. Purtroppo negli ultimi tempi ci sono stati molti più incidenti. Concordo sempre con i miei ospiti diverse mete escursionistiche. In questo modo possiamo adattarci alle condizioni. Se qualcuno vuole scalare una certa cima a tutti i costi, il Cervino, il Monte Bianco o la Jungfrau, allora rifiuto l'impegno.

Quali sono i suoi consigli per gli alpinisti dilettanti?

Chiedete a qualcuno che si trova sul posto quali sono le condizioni. Può trattarsi del guardiano di un rifugio, di qualcuno del paese o semplicemente di una persona che va spesso in zona. Bisogna avere il coraggio di domandare e di ammettere che il proprio giudizio non è assoluto. E in caso di dubbio, bisogna tornare indietro.

Tornare indietro è particolarmente difficile per alcune persone...

Più si è investito, più a lungo si è stati sul sentiero, più è difficile tornare indietro. Tuttavia, fa la differenza quando qualcuno ha la grande capacità di ammettere a se stesso che quella vetta non è raggiungibile in quel momento.

Cosa non si deve assolutamente fare?

La cosa peggiore è continuare ad andare avanti semplicemente perché tutti gli altri lo fanno.

Cosa può dire in merito all’eccessiva sicurezza che hanno alcuni?

È pericoloso anche se nella palestra di arrampicata qualcuno affronta vie con il grado di difficoltà 7a, ossia piuttosto impegnativo. Credere che si possa ottenere un 7a anche su roccia è completamente sbagliato, dato che quest'ultima cosa è decisamente molto più impegnativo.

Anche la routine può essere un pericolo.

Ho il massimo rispetto per questo aspetto. Più alto è il proprio livello di alpinismo, peggio ci si prepara per le escursioni di routine. Purtroppo sono sempre possibili errori di valutazione. Anche da alpinista molto esperto, ho commesso errori clamorosi e questo mette in prospettiva il mio giudizio. Cerco sempre di comportarmi come se non sapessi quanto so. È così che cerco di proteggermi dalla routine.

Che consiglio dà a chi intende fare la sua prima esperienza?

La cosa migliore è partecipare a un tour del CAS o magari assumere in compagnia di amici una guida alpina. Questa è infatti ancora più competente delle guide turistiche del CAS, che sono dei «profani» formati. E fin dall'inizio si dovrebbe mettere in discussione ogni decisione.