Due litri d'acqua in 20 minuti uccidono una donna americana di 35 anni

Ashley Summers, dell'Indiana, beve 2 litri d'acqua in 20 minuti. Poco dopo, la mamma 35enne accusa vertigini e mal di testa, si accascia e muore. Ora la sua famiglia lancia l'allarme per il raro avvelenamento da acqua.

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna americana di 35 anni è morta il 4 luglio dopo aver bevuto 2 litri d'acqua in 20 minuti.

Ashley Summers ha accusato vertigini e mal di testa prima di svenire.

Il motivo è una rara intossicazione da acqua che altera l'equilibrio del sodio nel corpo.

Questo fa sì che l'acqua si sposti dal sangue alle cellule, che nel cervello non hanno spazio per espandersi. Mostra di più

Doveva essere un viaggio spensierato prima della festa dell'Indipendenza americana: Ashley Summers, di Monticello, nello Stato americano dell'Indiana, sta trascorrendo il periodo dal 1° al 4 luglio al lago Freeman.

Prima del rientro a casa di tutta la famiglia, la 35enne ha sete: «Si sentiva come se non potesse bere abbastanza», racconta il fratello Devon Miller all'emittente statunitense WLFI-TV.

Ha quindi bevuto quattro bottiglie d'acqua da 500 millilitri durante un giro in barca di 20 minuti. Nel viaggio di ritorno, Summers accusa vertigini e mal di testa. Dopo essere arrivata al garage perde conoscenza e viene portata d'urgenza in ospedale.

«Mia sorella Holly mi ha chiamato ed era completamente sconvolta», ricorda Devon Miller a WRTV. «Mi ha detto: 'Ashley è in ospedale. Ha un gonfiore al cervello e non sanno da dove proviene. Non sanno cosa fare per ridurlo. Non ha un bell'aspetto'».

In seguito, la madre di due bambini muore in ospedale e i medici rivelano alla famiglia in lutto che la causa è un avvelenamento da acqua. «È stato uno shock per tutti noi», racconta Miller. «Esiste una cosa del genere?», si è chiesto.

La famiglia ha deciso di parlare di questo tragico caso per mettere in guardia le persone.

Un tragico precedente

Il fenomeno è raro, ma non inedito: nel 2007, Jennifer Strange, 28 anni, è morta a Rancho Cordova, in California, dopo aver partecipato a una gara radiofonica.

L'obiettivo era quello di bere quanta più acqua possibile senza andare in bagno. Dopo aver bevuto 5,5 litri d'acqua in tre ore, la madre di tre figli ha deciso la gara a suo favore, ma ha pagato con la vita la vincita di una console di gioco per i suoi bambini.

Cosa succede durante l'avvelenamento da acqua?

Cosa succede durante l'intossicazione da acqua? In generale i nostri reni possono elaborare circa un litro d'acqua in un'ora.

Se diventa di più, l'iperidratazione è imminente: poiché il contenuto di sodio nel sangue diminuisce a causa dell'acqua, si crea una variazione di concentrazione tra il sangue e le cellule. L'acqua nel sangue vuole compensare questa variazione - parola chiave «osmosi» - e fluisce nelle cellule.

Nel cervello, questo ha conseguenze fatali perché le cellule non hanno spazio per espandersi. Allo stesso tempo, i reni smettono di espellere il sodio per non perderne ancora di più. Questo spiega le vertigini e i mal di testa che affliggevano Ashley Summers, per la quale ogni aiuto è arrivato troppo tardi.

Il fenomeno colpisce soprattutto le persone con condizioni preesistenti o che svolgono lavori fisici pesanti al caldo. Si verifica però molto raramente.