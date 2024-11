Una passeggiata nel paesaggio autunnale svizzero è un'esperienza colorata. IMAGO/Cavan Images

In autunno la Svizzera è bellissima da visitare, anche solo per una giornata o un fine settimana. blue News ha selezionato le migliori destinazioni escursionistiche per il bello, ma anche il cattivo tempo.

Hai fretta? blue News riassume per te In autunno la Svizzera offre un meraviglioso paesaggio naturale.

Chi vuole passeggiare nella natura anche solo per una giornata o un fine settimana è ricompensato da una magnifica varietà di colori.

blue News ha stilato un elenco con una selezione di destinazioni per le escursioni, sia per le giornate di sole che per quelle di pioggia. Mostra di più

Quando gli alberi cambiano colore, in autunno, il fogliame illumina il paesaggio svizzero. Durante un'escursione nella natura, il variopinto gioco di colori si rivela in tutto il suo splendore: nella foresta, nella valle o in montagna, se il tempo è favorevole, c'è molto da scoprire in Svizzera.

Ma anche quando il tempo non è dei migliori e l'autunno mostra il suo lato grigio e opaco, le destinazioni per le escursioni sono numerose. Nel periodo in cui le giornate si accorciano e si fanno più buie c'è molto da scoprire.

Per tutti coloro che non sanno cosa fare nel loro tempo libero, blue News fornisce alcuni suggerimenti per le escursioni, adatti alle giornate con molto sole, ma alcuni anche in caso di pioggia.

Osservare il cielo notturno nel Parco Naturale del Gantrisch

Il parco naturale diventa parco delle stelle: dalla fine di agosto e fino a metà novembre, il Parco Naturale del Gantrisch celebra la notte.

Nell'ambito del «Dark Sky Herbsts» si svolgono numerosi eventi come escursioni, conferenze e osservazione delle stelle nella natura o presso l'osservatorio.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'inquinamento luminoso e celebrare l'oscurità della notte e il cielo stellato.

Sentiero degli uccelli nel Parco naturale Diemtigtal

Gli appassionati di uccelli troveranno un'ampia varietà nella fauna svizzera. Ad esempio nel Parco naturale Diemtigtal di Berna, dove il sentiero degli uccelli invita a fare una lunga passeggiata e a esplorare.

Il parco ospita numerose specie di uccelli autoctoni, di cui i visitatori possono trovare informazioni sui dodici pannelli informativi.

L'inizio e la fine del percorso circolare, che dura circa due ore, si trovano alla stazione ferroviaria di Oey-Diemtigen.

Escursione sugli alberi a Laax

La passeggiata sugli alberi accanto al famoso Rocksresort nel Canton Grigioni è un'esperienza indimenticabile.

Secondo Svizzera Turismo, la Senda dil Dragun, come viene chiamato il sentiero senza barriere, è il sentiero tra gli alberi più lungo del mondo e collega i due quartieri di Laax Murschetg e Laax Dorf.

Su un percorso di circa un chilometro e mezzo, gli amanti della natura possono ammirare il paesaggio grigionese da una prospettiva diversa e avvicinarsi agli alberi.

Ciclismo e degustazione di vini nel Mendrisiotto

Una delle zone più affascinanti del Ticino è il Mendrisiotto. Qui si coltiva il vino e la bellezza del paesaggio può essere vissuta particolarmente bene in bicicletta. Perché non combinare le due cose?

Si può prenotare l'escursione «Bike&Wine» tramite Swiss Wine Tour. Si parte da Capolago, dove si prende la ferrovia a cremagliera, si passa poi alla bicicletta e ci si ferma in tre cantine per degustare i pregiati vini del regione.

Sul sito web sono disponibili innumerevoli altre emozionanti esperienze vinicole in tutta la Svizzera.

Escursione al caquelon XXL di Gstaad

Allacciate le scarpe da trekking e mettete in valigia lo zaino: si parte per un'escursione nella suggestiva campagna di Gstaad. Vi aspettano innumerevoli percorsi con vista sullo spettacolare panorama montano.

Lo zaino preconfezionato per la fonduta o la raclette, che può essere preordinato e ritirato presso caseifici selezionati della regione, offre quel qualcosa in più. Potrete poi fare una pausa in uno dei nove punti di fonduta all'aperto.

Distribuiti in tutta la regione, sette caquelon sovradimensionati e due accoglienti capanne offrono spazio per banchettare con una vista magnifica.

A piedi, in bicicletta, con gli sci o con le racchette da neve: a Gstaad ognuno troverà il suo posto personale per divertirsi in mezzo alla natura.

Museo del sidro Möhl ad Arbon

La famiglia Möhl invita gli appassionati di specialità a base di succo di mela a dare un'occhiata dietro le quinte

Al MoMö - Museo della sidreria e della distilleria svizzera di Arbon, sul Lago di Costanza, è possibile scoprire di più sul mondo dei sapori Möhl, fare una visita guidata alla sidreria o produrre il proprio sidro.

Il museo è una meta escursionistica per grandi e piccini, dove i visitatori possono vedere il meglio delle mele svizzere.

Con un po' di fortuna, si può anche assistere alla consegna delle mele dalla terrazza per gli spettatori fino a metà novembre circa.

Mondo acquatico di Papa Moll alle terme di Zurzach

Attenzione ai fan di «Papa Moll»: a partire dal 3 ottobre, le Terme di Zurzach, nel Canton Argovia, apriranno un mondo acquatico immersivo che promette un'esperienza straordinaria per grandi e piccini.

Dopo mesi di lavori di ristrutturazione e circa 3,4 milioni di franchi investiti, una nuova attrazione arricchisce il centro termale. I visitatori possono aspettarsi le figure che sguazzano nell'acqua della storia cult - che, tra l'altro, proviene da Argovia -, uno scivolo lungo 61 metri e un'illuminazione creativa del soffitto con elementi a LED.

Il Mondo acquatico di Papa Moll è la meta perfetta per le giornate di pioggia.

Il mondo di Chaplin a Corsier-sur-Vevey

Charlie Chaplin (1889-1977) è stato uno dei grandi del cinema: il comico e attore britannico ha fatto della Svizzera la sua casa nel 1952 e da allora ha vissuto nel Manoir de Ban a Corsier-sur-Vevey, sul Lago di Ginevra.

Oggi, la casa signorile con il suo grande parco circostante è diventata il Museo mondiale di Chaplin. Qui grandi e piccini possono conoscere meglio il leggendario attore, la sua vita e la sua famiglia.

Quando il tempo lo consente, vale la pena di fare una passeggiata nel parco.

Negozio Ricola a Laufen

La Casa del Cioccolato Lindt a Kilchberg merita sempre una visita, ma non è più un vero e proprio consiglio per gli addetti ai lavori. Diverse fabbriche in Svizzera mostrano come viene prodotto il cioccolato aprendo le loro porte e raccontando di più su questa dolce prelibatezza nei loro musei, come la Maison Cailler a Broc.

Ma la Svizzera non è brava solo con il cioccolato: per cos'altro siamo famosi? Ricola è probabilmente il produttore di caramelle più noto. Ecco perché il tradizionale marchio Zältli ha aperto un negozio Ricola experience a Laufen, dove i visitatori possono conoscere meglio la storia dell'azienda e il mondo delle erbe.

Tutto ebbe inizio a Laufen quando Emil Richterich fondò la sua fabbrica di dolci nella città nel 1930. L'anno scorso è stato inaugurato il negozio esperienziale, dove i fan del Dääfeli possono realizzare le proprie creazioni e vedere come le erbe entrano nelle caramelle.

Museo d'arte del Liechtenstein a Vaduz

Perché non programmare un viaggio oltre i confini del Paese? Stiamo parlando dei Paesi limitrofi. Il Liechtenstein è uno Stato alpino idilliaco e una destinazione turistica per lo più dimenticata.

Ma oltre al meraviglioso paesaggio, ai numerosi sentieri escursionistici con viste meravigliose e al castello principesco che sovrasta la capitale Vaduz, anche l'arte e la cultura attirano i visitatori.

Il Museo d'Arte del Liechtenstein, inaugurato nel 2000 nel centro della zona pedonale di Vaduz, offre un'ampia selezione di arte moderna e contemporanea.

L'edificio stesso è un'attrazione: moderno e realizzato in cemento lucido, spicca tra gli altri edifici. Il blocco nero, che inizialmente costituiva una spina nel fianco del centro storico tradizionale, è stato integrato e ospita un'interessante collezione.

L'ingresso è gratuito il mercoledì, c'è sempre un programma speciale per i bambini e i visitatori possono trovare il miglior sushi del paese nel caffè del museo.

Papiliorama a Kerzers

Un viaggio ai tropici aiuta quando piove. Tuttavia non è necessario volare dall'altra parte del mondo per farlo, ma fare un viaggio nel Canton Friburgo.

Il Papiliorama vi porta in mondi lontani e vi dà un'idea della vita nella giungla. La cupola di 1'200 metri quadrati ha un clima tropicale e ospita circa 120 specie di piante tropicali, oltre 1'000 farfalle esotiche e specie di uccelli spettacolari come colibrì e tucani.

In acqua si possono ammirare razze e altre specie di pesci provenienti dai tropici dell'America e dell'Asia. Sulla terraferma, bradipi, pipistrelli, scimmie notturne e anaconde vi osservano con curiosità.