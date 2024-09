Ecco chi è Gisèle Pelico, la figura di riferimento delle vittime di stupro e di sottomissione chimica

Con i suoi capelli rossi tagliati a caschetto, Gisèle Pelicot è diventata l'incarnazione delle vittime di violenza sessuale, la figura di riferimento della lotta contro la sottomissione chimica, fin dalle sue apparizioni determinate e dignitose al processo contro gli uomini accusati di averla violentata.

Figlia di un militare di carriera, è nata a Villingen, nel sud-ovest della Germania, il 7 dicembre 1952, è arrivata in Francia all'età di cinque anni e ne aveva nove quando la madre è morta di cancro. AFP

Drogata con ansiolitici dal marito, poi violentata nel sonno per dieci anni da lui e da decine di uomini da lui invitati, la 71enne è la vittima principale di un processo straordinario che si è aperto il 2 settembre davanti al tribunale penale di Vaucluse ad Avignone.

Gisèle Pelicot: «Mi sento umiliata»

Mercoledì Gisèle Pelicot ha denunciato i sospetti che alcuni avvocati degli imputati hanno sollevato sulla sua complicità negli stupri subiti tra il 2011 e il 2020.

«Da quando sono arrivata in quest'aula, mi sono sentita umiliata. Mi è stato detto che sono un'alcolizzata, che sono in uno stato di ubriachezza tale da essere complice del signor Pelicot», ha detto al tribunale penale nella Francia meridionale, aggiungendo: «È così umiliante e degradante sentirselo dire».

Una giovane donna che avrebbe voluto fare la parrucchiera

Ma ha deciso di non nascondersi, rifiutando fermamente l'udienza a porte chiuse richiesta dal pubblico ministero e a cui hanno diritto le vittime di stupro. Uno dei suoi due avvocati, Stéphane Babonneau, ha spiegato che ciò è avvenuto perché «la vergogna cambiasse faccia».

Ufficialmente divorziata dal marito e aguzzino, che ha ammesso i fatti, Gisèle ha ripreso il suo cognome da nubile e si è allontanata da Mazan, la cittadina di 6'000 abitanti ai piedi del Mont Ventoux dove per dieci anni è stata trattata come «un pezzo di carne», «una bambola di pezza», come ha detto agli inquirenti e poi in tribunale.

Ma la ragazza timida, la giovane donna che avrebbe sognato di fare la parrucchiera e che invece ha finito per studiare per diventare stenodattilografa, la madre devota che ha sempre messo il marito al primo posto, la pensionata che amava fare passeggiate e cantare nel coro, oggi ha 70 ed è pronta a combattere, spiega l'altro suo avvocato, Antoine Camus.

«Sento che stanno cercando di intrappolarmi»

«Dovremo lottare fino alla fine, perché questo processo durerà quattro mesi», ha detto il 5 settembre, quando ha fatto la sua unica apparizione pubblica davanti a microfoni e telecamere di tutto il mondo, dopo l'udienza in tribunale e le prime domande di alcuni avvocati difensori che pensavano di poterla destabilizzare.

«Ovviamente non è un esercizio di stile facile, e sento che stanno cercando di ingannarmi con le domande», ha aggiunto con calma.

«In famiglia nascondiamo le lacrime e condividiamo le risate»

Figlia di un militare di carriera, è nata nel sud-ovest della Germania, a Villingen, il 7 dicembre 1952 ed è arrivata in Francia all'età di cinque anni. Aveva nove anni quando sua madre morì di cancro, all'età di 35 anni.

«Ma nella mia testa avevo già 15 anni, ero già un po' donna», ricorda, raccontando una vita con «poco amore». Quando suo fratello Michel morì di infarto nel 1971 all'età di 43 anni, lei non aveva ancora 20 anni.

Ma Gisèle non è mai stata una che ostenta i suoi sentimenti: «In famiglia, nascondiamo le nostre lacrime e condividiamo le nostre risate», ha spiegato ai suoi avvocati.

Nel 1971 conosce Dominique Pelicot, un giovane alla guida di una 2CV rossa. Il suo futuro marito e stupratore.

«Una donna straordinaria»

Dopo alcuni anni di lavoro temporaneo, entra in EDF. Un'azienda in cui ha trascorso tutta la sua carriera, nella regione parigina, finendo per diventare manager in un reparto di logistica per le centrali nucleari.

Una vita semplice, una famiglia, i suoi tre figli, i suoi sette nipoti e un po' di ginnastica.

Ma il 2 novembre 2020, quando è venuta a conoscenza dei fatti, dopo che il marito era stato arrestato per aver filmato sotto le gonne delle donne in un supermercato, «il suo mondo è crollato».

La donna che ha deciso di accettare i dibattiti pubblici al suo processo «non ha mai cercato di essere un modello», insiste Maître Camus.

«Vuole solo che tutto questo non sia inutile», «vuole che questi dibattiti mostrino la crudezza e l'orrore dello stupro», sottolinea.

Poi aggiunge: Gisèle è «una personalità indimenticabile, una donna straordinaria».