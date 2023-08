Ecco come comportarsi correttamente durante un temporale

Chi rimane sorpreso da un temporale si trova in pericolo di morte. KEYSTONE

È meglio essere avvisati tempestivamente che non farsi sorprendere da un temporale. Perché in quel caso può diventare molto pericoloso molto rapidamente. Ecco i consigli di blue News su come comportarsi in modo corretto durante una tempesta.

Hai fretta? blue News riassume per te Chiunque sia all'aperto durante un temporale si trova in pericolo di morte.

Se la fuga verso un luogo sicuro non è fattibile, bisogna cercare la migliore protezione possibile all’aperto.

Ci sono alcune importanti regole di comportamento da osservare. Mostra di più

Dopo i giorni di canicola, arriva la tanto attesa frescura, ma anche i tuoni e i fulmini. Come nel fine settimana appena trascorso, in Svizzera sono attesi ancora per qualche giorno forti temporali, che causano i seguenti pericoli: oggetti volanti, alberi che cadono e fulmini. Chi rimane sorpreso da un temporale mette potenzialmente a rischio la propria vita.

Molte bufale in giro

Anche quando splende il sole e il cielo è azzurro, il tempo può cambiare rapidamente, soprattutto in montagna. Ma le persone vengano sorprese da un temporale senza alcun preavviso anche in altri modi. I fulmini, soprattutto, rappresentano un pericolo immediato. In questo caso ci sono alcune regole importanti da seguire, che possono salvare la vita.

E con queste non sono da intendersi le vecchie credenze popolari. Infatti, purtroppo, circolano ancora molte sciocchezze riguardo alle regole di condotta da applicare durante un temporale, che in realtà non dovrebbero essere seguite. L'Ufficio prevenzione infortuni (UPI) fornisce dei preziosi consigli per come proteggersi dai fulmini, che qui di seguito presentiamo.

Assumi una posizione protettiva!

L'UPI sottolinea innanzitutto quanto sia importante non farsi sorprendere da un temporale: se tra un tuono e un fulmine passano meno di dieci secondi, non bisogna mai restare all'aperto.

La prima cosa da fare è interrompere immediatamente tutte le attività all'esterno, soprattutto allontanarsi da altezze e specchi d'acqua. Assumi una posizione protettiva: inginocchiati con le gambe unite e stringi le ginocchia.

Dovrebbero essere evitati alberi isolati, gruppi di alberi o anche i margini del bosco e deve essere mantenuta una distanza minima di tre metri da «pali, antenne, costruzioni metalliche, edifici e alberi nel bosco».

Regole speciali

Quando si verifica una fase temporalesca, come avviene al momento, è necessaria particolare attenzione nella pianificazione.

Mara Zenhäusler dell'UPI ha sottolineato a blue News quanto sia importante avere la possibilità di scappare: «È meglio non pianificare uscite con lunghi tratti su una cresta esposta senza possibilità di ritirata. Ma forse giri piuttosto brevi in cui puoi facilmente tornare indietro o ripiegare su un piano B».

A seconda di dove si trovano le persone colpite o di quali attività stanno svolgendo, si applicano alcune regole speciali. L'UPI consiglia di non percorrere mai una via ferrata durante un temporale in montagna. Inoltre, gli alpinisti dovrebbero allontanarsi rapidamente da vette, creste, rocce sporgenti e alberi.

«Relativamente sicuri» sono invece le grotte e gli affioramenti rocciosi. È importante però non appoggiarsi alla roccia e mantenere una distanza minima di tre metri da essa, nonché «mettere via» oggetti metallici come i bastoncini da trekking.

