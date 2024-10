Ecco cosa si sono inventati gli ospiti di un ristorante per non pagare il conto salato

Degli ospiti sfacciati hanno causato problemi al ristorante britannico La Banca (immagine illustrativa). Unsplash/jaywennington

In un ristorante inglese, un gruppo di dieci persone ha speso 390 sterline per cibo e bevande, solo per cercare di non pagare il conto con un trucco sfacciato. Il proprietario dello stabilimento ha reagito con rabbia e si è rivolto ai social media.

Hai fretta? blue News riassume per te Una visita al ristorante di Selsey, in Inghilterra, ha fatto scalpore.

Un gruppo di dieci persone ha speso 390 sterline (435 franchi) per cibo e bevande.

Pur avendo mangiato tutto, si sono lamentati del cibo e non hanno voluto pagare.

Il proprietario del ristorante ha reso pubblico l'incidente sui social media. Mostra di più

Un gruppo di dieci persone ha cenato al ristorante La Banca di Selsey, nel Regno Unito, spendendo un totale di 390 sterline (circa 435 franchi). Al termine del banchetto, però, i commensali si sono infuriati per il cibo e si sono rifiutati di corrispondere il dovuto.

Il proprietario del ristorante Neil Kimber ha raccontato al «The Sun» quanto successo: a suo dire, dopo aver mangiato bistecche e carbonara, gli sfacciati ospiti hanno dichiarato che «il cibo era spazzatura e che quindi non avrebbero pagato».

Il gruppo era composto da quattro adulti e sei bambini. Kimber ha riferito che gli avventori «sapevano cosa stavano facendo». La storia ha fatto il giro della Gran Bretagna.

«Persone terribili»

Anche La Banca ha reagito allo sgradevole incidente sulla sua pagina Facebook, scrivendo di «persone terribili» che avevano mangiato tutto il cibo e speso 60 sterline (circa 67 franchi) in alcolici.

Tuttavia gli ospiti hanno descritto il cibo come «terribile». Il ristorante ha spiegato che «queste persone non capiscono l'impatto che questo ha su una piccola impresa e sul suo personale».

L'uomo ha raccontato al tabloid inglese di aver dovuto saldare un conto di 400 sterline (circa 445 franchi) con il macellaio, che avrebbe potuto pagare con il fatturato del tavolo di cui sopra.

Un incidente simile in Cornovaglia

A quanto pare, non si tratta di un caso isolato: secondo il proprietario del ristorante, situazioni del genere si verificano sempre più spesso nel quartiere.

Solo di recente, un caso simile in Inghilterra ha fatto scalpore, come ha riportato il «Daily Mail». Due uomini e due donne non avevano pagato il conto di 319 sterline al ristorante Godrevy View in Cornovaglia. Avrebbero lasciato il tavolo per fumare una sigaretta, ma non sono tornati. Secondo la polizia, si sono allontanati in auto.